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मानसून में कौन-से मसाले खाने चाहिए, जिनसे इम्यूनिटी बूस्ट होगी और बीमारियां रहेंगी दूर

मानसून में कई तरह की बीमारियां व्यक्ति को अपनी चपेट में ले लेती हैं। ऐसे में इम्यूनिटी को बूस्ट करना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए आप कुछ मसालों को अपनी रेगुलर डाइट का हिस्सा बना सकते हैं।

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Written By: Anju Rawat | Published : June 24, 2026, 4:34 PM

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Medically Verified By: Dr. Sugeeta Mutreja

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मानसून में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कौन-से मसालों का सेवन करें?

एक तरफ बारिश का मौसम सुकून देता है। वहीं, दूसरी तरफ इस मौसम में वायरस, बैक्टीरिया और परजीवी भी तेजी से बढ़ते हैं। इसलिए बारिश के मौसम में कई तरह की बीमारियां लोगों को परेशान करने लगती हैं। इस मौसम में संक्रमण, वायरल बीमारियां और पाचन संबंधी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। साथ ही, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया का खतरा भी ज्यादा बना रहता है। ये बीमारियां उन लोगों को ज्यादा परेशान करती हैं, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। इसलिए बीमारियों से बचने के लिए शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप कुछ मसालों को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं।

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1. हल्दी

मानसून में हल्दी का सेवन करना फायदेमंद हो सकता है। हल्दी में करक्यूमिन गुण होता है, जो इम्यून सेल्स को एक्टिव करने में मदद करता है। इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनती है। हल्दी का सेवन करने से शरीर की सूजन कम होती है और बैक्टीरिया-वायरस से लड़ने में मदद मिलती है। हल्दी मौसमी संक्रमणों से भी बचाने में मदद कर सकती है।  Also Read - सालों पुराने जिद्दी कब्ज से छुटकारा दिला सकता है कोने में रखा ये मसाला, इस तरह करें प्रयोग 

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2. दालचीनी

मानसून में आप दालचीनी का सेवन भी कर सकते हैं। दालचीनी में एंटीमाइक्रोबियल गुण होते हैं, जो कई तरह के बैक्टीरियल और फंगस के विकास को रोकने में असरदार माने जाते हैं। दालचीनी में मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण सूजन को कम करते हैं। आप दालचीनी का काढ़ा या चाय बनाकर पी सकते हैं। दालचीनी इम्यूनिटी बढ़ाता है, जिससे शरीर को संक्रमण से लड़ने में मदद मिल सकती है।

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3. अजवाइन

मानसून में अजवाइन का सेवन करना फायदेमंद हो सकता है। अजवाइन में थाइमोल नामक कंपाउड होता है, जो शरीर को कई तरह के संक्रमणों से बचाने में मदद कर सकते हैं। अजवाइन पेट से जुड़ी समस्याओं जैसे- अपच, गैस, दर्द आदि से राहत दिलाने में मदद कर सकता है। अजवाइन चबाने या अजवाइन की चाय पीने से शरीर की इम्यूनिटी बढ़ सकती है और कई मौसमी बीमारियों से बचाव हो सकता है। Also Read - 1 महीने में कमर का साइज होगा 2 इंच तक कम, बस जान लें रसोई के इन मसालों का सही इस्तेमाल

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4. अदरक

अगर आप मानसून में बार-बार बीमार पड़ जाते हैं, तो अपनी डाइट में अदरक जरूर शामिल करें। अदरक में एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो शरीर को कई तरह के वायरस और बैक्टीरियल संक्रमण से बचाने में मदद कर सकता है। अदरक का सेवन करने से सर्दी-जुकाम से राहत मिलती है और पाचन-तंत्र को मजबूती मिलती है।

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5. काली मिर्च

मानसून में काली मिर्च का सेवन करना काफी फायदेमंद होता है। काली मिर्च में मौजूद पाइपरिन होता है, जो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। काली मिर्च शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है। यह पाचन में सुधार करती है और मौसमी बीमारियों से बचाव कर सकता है।  Also Read - गैस और कब्ज से छुटकारा दिला सकते हैं रसोई में रखे ये मसाले, जानिए इस्तेमाल का तरीका

thehealthsite.com Authors

अंजू रावत

अंजू रावत एक अनुभवी हेल्थ, फिटनेस, रिलेशनशिप, ब्यूटी और लाइफस्टाइल लेखक हैं, जिन्हें इन विषयों पर लिखने ... Read More