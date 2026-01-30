Select Language

स्नैक्स में खाएं ये 5 चीजें, मिट जाएगी भूख और शरीर के लिए भी होते हैं हेल्दी

What to Eat in Snacks in Hindi: शाम को आपको भी तेज भूख लगती है और फिर आप स्नैक्स के नाम पर तला-भुना खाने लगते हैं? अगर हां, तो ये शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप भूख मिटाने के लिए कुछ हेल्दी ऑप्शन चूज कर सकते हैं।

Written by Anju Rawat | Published : January 30, 2026 2:20 PM IST

स्नैक्स में क्या खाना चाहिए?

What to Eat in Snacks in Hindi: हम सभी कोशिश करते हैं कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, तीनों मील हेल्दी हो। लेकिन, जब शाम को यानी 4 से 5 बजे के बीच भूख लगती है, तो ज्यादातर लोग समोसा-ब्रेड पकौड़ा, पिज्जा, पास्ता आदि खाना पसंद करते हैं। जबकि, इन सभी चीजों में मैदा, मसाले और तेल ज्यादा मात्रा में होता है, जो सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। वहीं, कई लोग चाय-कॉफी के साथ चिप्स, बिस्किट या चॉकलेट आदि खाना पसंद करते हैं। इनसे ब्लोटिंग, गैस और कब्ज जैसी समस्याएं होनी शुरू हो जाती हैं। अगर आपको भी शाम को भूख लगती है और आप कुछ हेल्दी ऑप्शन सर्च कर रहे हैं, तो हम आपको ऐसे 5 फूड्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका सेवन आप स्नैक्स में कर सकते हैं।

फलों का सेवन करें

स्नैक्स में फलों का सेवन करना भी फायदेमंद होता है। शाम की भूख मिटाने के लिए आप फलों को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। आप केला, सेब, संतरा और स्ट्रॉबेरी आदि का सेवन कर सकते हैं। इनमें नेचुरल शुगर होता है, जिससे शरीर को एनर्जी मिलती है। फलों में विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं। फल खाने से भूख शांत होती है और मीठे की क्रेविंग भी कम हो जाती है। Also Read - तेज भूख लगने पर तुरंत क्या खाएं? न्यूट्रिशन से भरपूर हैं ये 5 Snacks

ड्राई फ्रूट्स और सीड्स खाएं

ड्राई फ्रूट्स और सीड्स सबसे बेहतर स्नैक्स में से एक है। अगर आपको शाम को भूख लगती है, तो आप ड्राई फ्रूट्स और सीड्स का सेवन कर सकते हैं। इनमें कई विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो शरीर के लिए बेहद जरूरी होते हैं। आप स्नैक्स में बादाम, अखरोट, काजू, सूरजमुखी के बीज आदि को शामिल कर सकते हैं। नट्स और सीड्स खाने से शरीर को तुरंत एनर्जी मिलती है और पेट लंबे समय तक भरा हुआ रहता है। नट्स और सीड्स खाने से दिमाग भी तेजी से काम करता है।

भुने हुए चने

आप स्नैक्स में भुने हुए चने खा सकते हैं। भुने हुए चने प्रोटीन का एक बेस्ट सोर्स होते हैं। इनमें फाइबर भी अधिक मात्रा में पाया जाता है। आप शाम को चने का सलाद बनाकर खा सकते हैं। चना खाने से भूख मिट जाती है और शरीर के लिए भी हेल्दी होते हैं। चना खाने से पेट भी लंबे समय तक भरा हुआ रहता है। आप इसमें खीरा, चुकंदर, गाजर आदि भी मिक्स कर सकते हैं। इस सलाद को खाने से आपकी भूख पूरी तरह से शांत हो जाएगी। Also Read - क्या पॉपकॉर्न हेल्दी होते हैं? एक्सपर्ट से जानें इसके फायदे और नुकसान

रोस्टेड मखाने

शाम की भूख मिटाने के लिए रोस्टेड मखाने का सेवन एक बेहद हेल्दी ऑप्शन हो सकता है। अगर आपको अक्सर ही शाम को भूख लग जाती है, तो अपने साथ एक टिफिन में मखाने भरकर जरूर ले जाएं। मखाने में फाइबर हाई और कैलोरी कम होते हैं, जो हेल्थ के लिए अच्छा होता है। आप घी में मखाने रोस्ट करके खा सकते हैं। मखाने में कैल्शियम भी अधिक होता है, जो हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है।

सूप पिएं

आप स्नैक्स में चाय या कॉफी के बजाय सूप भी पी सकते हैं। टमाटर सूप, वेजिटेबल सूप सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। इनमें कई विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, जो शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं। सूप पीने से शरीर की इम्यूनिटी बूस्ट होती है और भूख भी कंट्रोल होती है।  Also Read - बच्चे को भूख न लगने के कारण कम मिल रहा पोषण, तो उसके खाने में शामिल करें ये 5 हेल्दी स्नैक्स