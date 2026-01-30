What to Eat in Snacks in Hindi: हम सभी कोशिश करते हैं कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, तीनों मील हेल्दी हो। लेकिन, जब शाम को यानी 4 से 5 बजे के बीच भूख लगती है, तो ज्यादातर लोग समोसा-ब्रेड पकौड़ा, पिज्जा, पास्ता आदि खाना पसंद करते हैं। जबकि, इन सभी चीजों में मैदा, मसाले और तेल ज्यादा मात्रा में होता है, जो सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। वहीं, कई लोग चाय-कॉफी के साथ चिप्स, बिस्किट या चॉकलेट आदि खाना पसंद करते हैं। इनसे ब्लोटिंग, गैस और कब्ज जैसी समस्याएं होनी शुरू हो जाती हैं। अगर आपको भी शाम को भूख लगती है और आप कुछ हेल्दी ऑप्शन सर्च कर रहे हैं, तो हम आपको ऐसे 5 फूड्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका सेवन आप स्नैक्स में कर सकते हैं।