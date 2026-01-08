Select Language

ये 5 संकेत बताएंगे कि सिगरेट-बीड़ी आपकी उम्र घटा रहे हैं, किन्हें सावधान होना जरूरी?

Smoking Karne se Kya-Kya Hota Hai: स्मोकिंग करने से उम्र कम होती है ऐसा कई रिसर्चों में साबित हो चुका है, अगर आप भी स्मोकिंग करते हैं तो कुछ लक्षण हैं जो बताएंगे कि इससे आपकी उम्र पर असर पड़ रहा है।

Written by Mukesh Sharma | Published : January 8, 2026 6:14 PM IST

1/6

सिगरेट का जीवन पर असर

Kya Smoking Karne se Life Kam Hoti Hai: स्मोकिंग करना आज की युवा जनरेशन के लिए एक ट्रेंड बन गया है, सिगरेट पीकर खुद को कूल समझते हैं। सिर्फ सिगरेट ही नहीं हुक्का, बीड़ी और वेप का भी उतना ही इस्तेमाल है। आज के समय में ऐसा कोई नहीं होगा जिसे स्मोकिंग के नुकसान के बारे में जानकारी नहीं होगी और अब तो इंटरनेट के जमाने में हर किसी को यह पता लग गया है कि स्मोकिंग करना किसी एक या दो बीमारियों को नहीं बल्कि कई जानलेवा बीमारियों का कारण बन जाता है। सैंकड़ों रिसर्चों में साबित हो चुका है कि हर सिगरेट आपकी जिंदगी के कुछ मिनट को कम कर देता है, लेकिन लोगों ने अभी तक इसे गंभीर लेना शुरू ही नहीं किया है। लेकिन आज इस लेख में हम आपको कुछ शरीर के कुछ संकेत बताने वाले हैं, जिनका मतलब है कि सिगरेट आपकी उम्र को कम कर रही है।

2/6

सांस लेने में दिक्कत

स्मोकिंग करने वालों को धीरे-धीरे सांस लेने में दिक्कत आने लगती और समय के साथ-साथ यह गंभीर हो रही होती है। अगर आपने कुछ महीने पहले ही स्मोकिंग शुरू किया है, तो आपको भी यह समस्या होनी शुरू हो चुकी है, लेकिन शायद आप इसे नोटिस नहीं कर पा रहे हैं। सांस लेने में दिक्कत का मतलब है कि आपके शरीर को कहीं न कहीं ऑक्सीजन की पूर्ति करने में दिक्कत होना शुरू हो गई है।

3/6

लगातार खांसी रहना

लगातार खांसी का मतलब है कि सिगरेट का धुआं, टार और अन्य केमिकल आपके फेफड़ों को अंदर जमा होना शुरू हो गए हैं। जमे हुए धुएं व अन्य हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने के लिए बार-बार खांसी होती है, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है। फेफड़ों को अंदर ये चीजें जमने लगने का मतलब है कि आपको फेफड़ों में कैंसर, इन्फेक्शन व अन्य कई जानलेवा बीमारियां होने का खतरा काफी बढ़ गया है।

4/6

ज्यादा बलगम बनना

अगर आपको रोजाना सुबह उठने के बाद खांसी के साथ ज्यादा बलगम निकल रहा है और दिन में भी खांसी होने पर बलगम आता है, तो यह गंभीर संकेत है। इसका मतलब है कि स्मोकिंग के कारण आपके फेफड़ों में बलगम जमने लगा है और इसके कारण आपको सांस लेने में दिक्कत व अन्य कई समस्याएं होने लगी हैं।

5/6

भूख कम लगना

स्मोकिंग करने से उसका असर कहीं न कहीं आपकी आपकी पाचन क्रिया पर भी पड़ता है और इससे कई बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। अगर भूख कम लगने लगी है, तो इसका मतलब है कि आप रोजाना पर्याप्त नहीं खा पाएंगे और आपके शरीर को पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे। ऐसा होना भी कहीं न कहीं आपकी उम्र पर असर डालता है।

6/6

स्मोकिंग छोड़ न पाना

देखा गया है कि कुछ लोग स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं, लेकिन सही मदद न मिल पाने के कारण छोड़ नहीं पाते हैं और ऐसा होने के कारण उन्हें मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याए होने लगती हैं। अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।