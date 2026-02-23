Select Language

शरीर में दिखने वाले ये लक्षण बताते हैं आपका लिवर हो चुका है कमजोर, शराब न पीने वाले भी ध्यान दें

Liver ki Kamjori ke lakshan: लिवर का धीरे-धीरे कमजोर पड़ना बाद में कई गंभीर बीमारियों का संकेत हो सकता है। इस लेख में कुछ लक्षण हैं, जो बताते हैं कि आपका लिवर कमजोर पड़ रहा है।

February 23, 2026

लिवर कमजोरी के लक्षण (Symptoms Of Weak Liver)

Symptoms of Weak Liver: शराब पीने से लिवर खराब होता है, इसमें कोई शक नहीं है और बच्चा-बच्चा इस फैक्ट के बारे में जानता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो लोग शराब नहीं पीते हैं, उनका लिवर कभी खराब ही नहीं होगा। जिस प्रकार शराब में मौजूद अल्कोहल लिवर को अंदर ही अंदर डैमेज करता है, उसी प्रकार हमारे द्वारा खाई जाने वाली कई चीजें ऐसी हो सकती हैं जिनका ज्यादा मात्रा में सेवन या लंबे समय से सेवन सीधे लिवर को नुकसान पहुंचाता है। खानपान तो छोड़िए बहुत सी ऐसी बातें व वातावरण के कारक भी हो सकते हैं, जो धीरे-धीरे लिवर को डैमेज कर सकते हैं। हालांकि, ऐसा नहीं है कि लिवर अचानक से डैमेज हो जाता है, बल्कि यह धीरे-धीरे कमजोर पड़ने लगता है और इस दौरान कुछ लक्षण भी देखे जा सकते हैं। इस लेख में हम ऐसे ही कुछ लक्षणों की बात करेंगे जो आमतौर पर तब देखे जाते हैं, जब लिवर धीरे-धीरे कमजोर पड़ने लगता है।

त्वचा पर नील पड़ना (bruising On Skin

जब लिवर कमजोर पड़ जाता है, तो स्वाभाविक है कि वह अपना काम प्रभावी रूप से नहीं कर पाता है। इससे हो सकता है कि त्वचा पर नील पड़ने लग जाएं या त्वचा के किसी न किसी हिस्से में नीले निशान दिखने लग जाएं। कई बार हल्की चोट लगने पर भी त्वचा पर नीले निशान पड़ सकते हैं और वे लंबे समय तक रहते हैं। Also Read - Pelvic Pain Women Causes: महिलाएं अक्सर नजरअंदाज करती हैं ये दर्द, हो सकता है इन बीमारियों का संकेत

यूरिन कलर में बदलाव (Change In Urine Color)

अगर लिवर ठीक से काम नहीं करता है, तो इसके संकेत यूरिन कलर में भी देखने को मिल सकते हैं। खासतौर पर इसमें यूरिन का कलर ज्यादा गहरा या डार्क ब्राउन दिखने लगता है। ऐसा आमतौर पर इसलिए होता है, जब लिवर कमजोर पड़ने के कारण वह ठीक से काम न कर पाए तो बिलीरुबिन रक्त में मिक्स होने लगता है और किडनी उसे फिल्टर करके यूरिन के साथ मिक्स कर देती है।

पाचन क्रिया धीमी होना (Slow Digestion Process)

अगर लिवर कमजोर पड़ जाता है, तो इसका मतलब है कि वह पर्याप्त मात्रा में बाइल (पित्तरस) नहीं बना पा रहा है। फैट को ब्रेकडाउन करने के लिए बाइल जरूरी होता है और अगर पर्याप्त बाइल नहीं है तो पाचन क्रिया धीमी होने लगती है। जिससे गैस, ब्लोटिंग और कब्ज जैसे लक्षण देखे जा सकते हैं। Also Read - रोजे के दौरान एसिडिटी और हार्ट बर्न न हो इसके लिए क्या करना चाहिए?

दिनभर थकान व कमजोरी (Tiredness And Weakness)

अगर लिवर कमजोर हो गया है, तो इसका मतलब यह है कि वह ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। लिवर के ठीक से काम न कर पाने के कारण शरीर की कई कार्य प्रक्रियाएं रुक जाती हैं और ऐसे में कमजोरी जैसे लक्षण देखने को मिल सकते हैं। ऐसा आमतौर पर मेटाबॉलिज्म ठीक से काम न कर पाने के कारण और शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलने की प्रक्रिया प्रभावित होने के कारण हो सकता है।

पेट में हल्का दर्द रहना (Mild Stomach Pain)

यह आमतौर पर लिवर खराब होने की शुरुआती स्टेज का संकेत हो सकता है। आमतौर पर तब देखा जाता है, लिवर ठीक से काम न कर पाने के कारण उसमें बीमारियां होने लगती हैं। यही कारण है कि ऐसे में कई बार लिवर के आसपास दर्द महसूस होने लगता है। अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है। Also Read - कम खा रहे हैं फिर भी बढ़ रहा है वजन? खानपान नहीं यह बीमारी है वजह; डॉक्टर ने बताया क्या करें