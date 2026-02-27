Select Language

Skin Care For Holi: क्या होली से पहले फेशियल कराना सही है? जानें क्या कहती है आपकी स्किन टाइप

Verified Medically Reviewed By: Dr. Nipun Jain

Facial Before Holi: अगर आप भी होली सेलिब्रेशन से पहले ग्लो पाने के लिए फेशियल करने का प्लान बना रहे हैं और सोच रहे हैं कि यह सेफ होगा कि नहीं, तो इस लेख में स्किन एक्सपर्ट्स आपके इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं।

Written by Mukesh Sharma | Updated : February 27, 2026 7:02 PM IST

होली से पहले फेशियल कराएं या नहीं

Is it Safe To Have Facial: आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और कोई चाहता है कि उनकी फोटो अच्छी आनी चाहिए। खासतौर पर अगर होली जैसा त्यौहार हो और आपको ऑफिस, कॉलेज या अपनी सोसायटी में होली खेलने का प्लान बना रहे हैं तो हैं तो ग्लोइंग स्किन पाए बिना आपका प्लान अधूरा है। ऐसे में अगर आप भी होली से पहले फेशियल कराने का सोच रहे हैं, ताकि होली के टाइम अच्छा ग्लो आ जाए, तो जरा रुकिए। दिल्ली में स्थित श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट के यूनिट हेड एंड सीनियर कंसल्टेंट - डर्मेटोलॉजी डॉ. निपुण जैन ने बताया कि किस स्किन टाइप के लिए होली से पहले फेशियल कराना कितना सेफ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि होली के पहले फेशियल कराने से बाद में कलर या गुलाल लगने से आपकी स्किन उल्टा खराब हो जाए। चलिए इस बारे में अच्छे से जानकारी लेते हैं।

ऑयली स्किन (Oily Skin)

अगर आपकी त्वचा तैलीय है तो होली से 4-5 दिन पहले डीप क्लीनिंग या ऑयल कंट्रोल फेशियल कराया जा सकता है। इससे पोर्स साफ होते हैं और अतिरिक्त तेल कम होता है। लेकिन होली से एक दिन पहले फेशियल कराने से बचें, क्योंकि ताजे फेशियल के बाद त्वचा थोड़ी सेंसिटिव हो जाती है और रंगों से रिएक्शन का खतरा बढ़ सकता है।

ड्राई स्किन (Dry Skin)

ड्राई स्किन वालों के लिए हाइड्रेटिंग या मॉइस्चराइजिंग फेशियल फायदेमंद हो सकता है। इससे त्वचा में नमी बढ़ती है और रंगों से होने वाली रूखापन कम होता है। हालांकि फेशियल होली से कम से कम 5-7 दिन पहले करा लेना बेहतर रहता है, ताकि स्किन को रिकवर होने का समय मिल सके।

सेंसिटिव स्किन (Sensitive Skin)

यदि आपकी त्वचा संवेदनशील है तो होली से ठीक पहले किसी भी तरह का स्ट्रॉन्ग फेशियल, पील या ब्लीच कराने से बचना चाहिए। सेंसिटिव स्किन पर फेशियल के बाद रेडनेस या जलन हो सकती है, जो होली के रंगों से और बढ़ सकती है। ऐसे में हल्का क्लीन-अप ही बेहतर विकल्प है।

नॉर्मल या कॉम्बिनेशन स्किन (Normal Or Combination Skin)

इस तरह की त्वचा वाले लोग होली से लगभग एक हफ्ता पहले सामान्य फेशियल करा सकते हैं। इससे स्किन फ्रेश और हेल्दी दिखेगी। लेकिन फेशियल के बाद सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर का नियमित उपयोग जरूरी है। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि आपको स्किन से जुड़ी कोई अन्य समस्या तो नहीं है जैसे एलर्जी या फिर किसी तरह का इन्फेक्शन आदि।

किन बातों का ध्यान रखना जरूरी? (Things To Keep In Mind)

होली से 2–3 दिन पहले एक्सफोलिएशन बंद कर दें, क्योंकि ज्यादा स्क्रबिंग से स्किन सेंसिटिव हो सकती है और रंगों से रिएक्शन का खतरा बढ़ जाता है। रंग खेलने से पहले चेहरे और शरीर पर एलोवेरा जेल या नारियल तेल लगा लें, ताकि रंग सीधे त्वचा के अंदर न जाएं। होली के दिन बाहर निकलने से पहले सनस्क्रीन जरूर लगाएं, क्योंकि धूप और रंग मिलकर स्किन को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। वहीं, रंग हटाते समय हार्श स्क्रब या जोरदार रगड़ से बचें, इससे त्वचा में जलन और रैशेज हो सकते हैं। फेशियल कराया जा सकता है, लेकिन सही समय और अपनी स्किन टाइप को ध्यान में रखते हुए। - अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।