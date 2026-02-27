Skin Care For Holi: क्या होली से पहले फेशियल कराना सही है? जानें क्या कहती है आपकी स्किन टाइप

किन बातों का ध्यान रखना जरूरी? (Things To Keep In Mind)









होली से 2–3 दिन पहले एक्सफोलिएशन बंद कर दें, क्योंकि ज्यादा स्क्रबिंग से स्किन सेंसिटिव हो सकती है और रंगों से रिएक्शन का खतरा बढ़ जाता है। रंग खेलने से पहले चेहरे और शरीर पर एलोवेरा जेल या नारियल तेल लगा लें, ताकि रंग सीधे त्वचा के अंदर न जाएं। होली के दिन बाहर निकलने से पहले सनस्क्रीन जरूर लगाएं, क्योंकि धूप और रंग मिलकर स्किन को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। वहीं, रंग हटाते समय हार्श स्क्रब या जोरदार रगड़ से बचें, इससे त्वचा में जलन और रैशेज हो सकते हैं। फेशियल कराया जा सकता है, लेकिन सही समय और अपनी स्किन टाइप को ध्यान में रखते हुए। - अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है। Also Read - क्या घी खाने से मोटापा बढ़ता है? जानिए Ghee से खाना पकाने के आसान से टिप्स