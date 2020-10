1 / 6

Dos and Don'ts after Sex in Hindi: सेक्स (Sex) यानी यौन संबंध स्थापित करना सबसे सुखद अहसास होता है किसी भी कपल या शादीशुदा लोगों की जिंदगी के लिए। सेक्स ना सिर्फ आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है, बल्कि इससे मानसिक शांति, सुकून मिलता है। तनाव, एंग्जायटी, डिप्रेशन आदि से बचने के लिए भी सेक्स करना हेल्दी होता है। हालांकि, सेक्स करने के बाद कपल्स कई ऐसी गलतियां (Sex Mistakes couple do) करते हैं, जो उनकी सेहत के लिए ही सही (things You Shouldn't Do After Having Sex) नहीं होते हैं। खासकर, महिलाओं को सेक्स के बाद कुछ हाइजीन टिप्स को जरूर फॉलो करना चाहिए (post sex dos and don'ts) वरना संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है। जानें, सेक्स का मजा लेने के बाद आपको क्या करना चाहिए (Things women Should Avoid After Sex) और क्या नहीं...