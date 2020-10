1 / 6

How to increase sex power in hindi: क्या आपकी सेक्स के प्रति इच्छा उम्र बढ़ने के साथ-साथ कम होने लगी है? कुछ दिनों से सेक्स का मूड नहीं होता, पार्टनर पास आता है, तो आप बहाने बनाकर दूर जाते/जाती हैं? सेक्स के प्रति रुचि कम होना कई बार शारीरिक थकान और मानसिक समस्याओं जैसे तनाव, एंग्जायटी के कारण होने लगता है। जब शरीर थका रहता है, तो सेक्स में दिलचस्पी कम होने लगती है, पर ऐसा बार-बार होना सही नहीं है। यदि ऐसा लगातार हो रहा है, तो आपको अपने सेक्स पावर (How to increase sex power in hindi) को बढ़ाने की जरूरत है। इससे आपकी सेक्स लाइफ (Sex life) प्रभावित हो सकती है। सेक्स पावर (Low sex power) कम हो रहा है, तो आप कुछ घरेलू नुस्खों से इसे बढ़ा सकते हैं। इससे लव लाइफ में रोमांच भी आएगा। सेक्स पावर बढ़ाने के लिए अपनी डेली डाइट में कुछ फूड्स को जरूर शामिल करें। एवोकाडो, बादाम, केला जैसे हेल्दी फल और नट्स सेक्स पावर बढ़ाने में मदद करते हैं।