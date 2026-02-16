Seeds for Glowing Skin: ज्यादातर लोगों को लगता है कि अगर वे महंगे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे, तो इससे उनकी स्किन साफ और क्लीन होगी। जबकि, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्किनकेयर के साथ ही, आप क्या खा रहे हैं, इसका भी त्वचा पर बहुत असर पड़ता है। इसलिए आपकी डाइट भी काफी हेल्दी होनी चाहिए। नट्स और सीड्स को स्किन हेल्थ के लिए बेहद लाभकारी माना जाता है। सीड्स में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो त्वचा को मुक्त कणों से बचाते हैं और त्वचा को निखारने में मदद करते हैं। आइए, आरोग्य डाइट और न्यूट्रिशन क्लीनिक की डाइटिशियन डॉ. सुगीता मुटरेजा से जानते हैं कि चेहरे का ग्लो बढ़ाने के लिए कौन-से सीड्स खाने चाहिए?