1 / 7

भारतीय मसाले

How to use Indian Spices: मसाले भारतीय रसोइयों की जान हैं और इस बात में कोई शक नहीं है कि इन मसालों के बिना हमारी ज़िंदगी से रौनक और भोजन से स्वाद गायब हो जाएंगे। आमतौर पर बातचीत के दौरान लोग किसी भी डिश में पड़नेवाले मसाले याद रखने के लिए उनका नाम भी जोड़ियों में लेते हैं। ताकि, खाना पकाते समय कुछ रह ना जाए जैसे- हल्दी-नमक, धनिया-मिर्ची, लहसुन-अदरक, लौंग-इलायची। वहीं, महामारी आने के बाद इन सभी मसालों के गुण, पोषक तत्व और फायदों के बारे में भी लोगों ने अपनी जानकारी बढ़ायी है और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इनका सेवन भी कर रहे हैं। लेकिन, क्या आप इन मसालों के सेवन का जो तरीका जानते हैं, वह सही है या नहीं यह बता सकते हैं। शायद ज़्यादातर लोगों को जवाब नहीं ही होगा। (How to use Indian Spices in hindi)