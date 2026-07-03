मानसून में बार-बार बीमार क्यों पड़ जाते हैं बच्चे? इस तरह से करें बचाव

मानसून में बच्चे जल्दी बीमार क्यों पड़ते हैं?

बारिश का मौसम बच्चों को काफी पसंद होता है। लेकिन, यह मौसम उनके लिए कई तरह की चुनौतियां लेकर भी आता है। मानसून में वातावरण में नमी बढ़ जाती है, इसकी वजह से बैक्टीरिया, वायरस और फंगस तेजी से पनपने लगते हैं। यही वजह है कि मानसून में लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं, खासकर बच्चे। मानसून में छोटे बच्चों को बुखार, सर्दी-जुकाम, डायरिया, इंफेक्शन और चकत्ते जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। ऐसे में ज्यादातर लोगों का सवाल होता है कि मानसून में बच्चे ज्यादा बीमार क्यों पड़ जाते हैं? यानी बच्चे किसी भी संक्रमण की चपेट में जल्दी क्यों आ जाते हैं? तो आइए, अकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस ऑफ इंडिया के चेयरमैन डॉ. रमन कुमार से जानते हैं इसके बारे में-