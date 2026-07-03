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मानसून में बार-बार बीमार क्यों पड़ जाते हैं बच्चे? इस तरह से करें बचाव

मानसून में नमी की वजह से बैक्टीरिया, वायरस और फंगस तेजी से पनपते हैं, जो कई बीमारियों का कारण बनते हैं। इस मौसम में छोटे बच्चे बार-बार बीमार पड़ जाते हैं। इसके पीछे कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। जैसे-

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Written By: Anju Rawat | Published : July 3, 2026, 11:01 AM

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Medically Verified By: Dr. Raman Kumar

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मानसून में बच्चे जल्दी बीमार क्यों पड़ते हैं?

बारिश का मौसम बच्चों को काफी पसंद होता है। लेकिन, यह मौसम उनके लिए कई तरह की चुनौतियां लेकर भी आता है। मानसून में वातावरण में नमी बढ़ जाती है, इसकी वजह से बैक्टीरिया, वायरस और फंगस तेजी से पनपने लगते हैं। यही वजह है कि मानसून में लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं, खासकर बच्चे। मानसून में छोटे बच्चों को बुखार, सर्दी-जुकाम, डायरिया, इंफेक्शन और चकत्ते जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। ऐसे में ज्यादातर लोगों का सवाल होता है कि मानसून में बच्चे ज्यादा बीमार क्यों पड़ जाते हैं? यानी बच्चे किसी भी संक्रमण की चपेट में जल्दी क्यों आ जाते हैं? तो आइए, अकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस ऑफ इंडिया के चेयरमैन डॉ. रमन कुमार से जानते हैं इसके बारे में-

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1. इम्यूनिटी कमजोर होना

छोटे बच्चों का इम्यून सिस्टम पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता है। ऐसे में उनका शरीर वायरस और बैक्टीरिया की चपेट में जल्दी आ जाता है। वे जल्दी-जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। छोटे बच्चों को सर्दी-खांसी और जुकाम से ज्यादा परेशान होना पड़ता है। इसलिए अगर आपके छोटे बच्चे हैं, तो मानसून में बच्चों को बैलेंस और पोषक तत्वों से भरपूर डाइट दें, इससे उनकी इम्यूनिटी बेहतर तरीके से काम करेगी और शरीर को बीमारियों से लड़ने में मदद मिलेगी। Also Read - मानसून में बार-बार बीमार पड़ जाते हैं बच्चे, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए अपनाएं ये 3 टिप्स

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2. मच्छर जनित बीमारियां

मानसून में जगह-जगह पानी जमा हो जाता है, इसकी वजह से मच्छर तेजी से पनपने लगते हैं। मच्छरों की संख्या बढ़ने से डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों का खतरा काफी बढ़ जाता है। इसलिए मच्छरों से बच्चों को बचाने के लिए उन्हें फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाएं और बच्चों को मच्छरदानी में ही सुलाएं।

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3. दूषित खाना

मानसून में ज्यादा नमी की वजह से खाने में भी बैक्टीरिया और वायरस पनपने लगते हैं। अगर बच्चे इस दूषित खाने को खाते हैं, तो इससे उनमें डायरिया, पेट दर्द और फूड पॉइजनिंग जैसी समस्याएं होने लगती हैं। अगर बच्चे बार-बार इस तरह का दूषित खाना खाएंगे तो उनमें संक्रमण का खतरा तेजी से बढ़ सकता है। इसलिए बच्चों को ताजा और पोषक तत्वों से भरपूर खाना खिलाना चाहिए। बच्चों को फास्ट फूड्स और बाहर का तला-भुना खाना खिलाने से भी बचें। Also Read - बरसात में गंदा पानी पीने से बच्चों को हो सकती हैं ये बीमारियां, इस तरह रखें उन्हें हेल्दी

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4. गीले कपड़ों में रहना

कई बच्चे बारिश में भीगने या लंबे समय तक गीले कपड़ों में रहने की वजह से भी बच्चों की तबीयत बिगड़ सकती है। दरअसल, गीले कपड़ों की वजह से बच्चों के शरीर का तापमान कम हो सकता है, इससे बच्चों को सर्दी-जुकाम, खांसी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। लंबे समय तक नमी की वजह से फंगल इंफेक्शन का खतरा बढ़ सकता है।

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मानसून में बच्चों को होने वाली आम बीमारियां

बारिश का मौसम बच्चों को काफी पसंद होता है। लेकिन, इस मौसम में सर्दी-जुकाम और वायरल फीवर जैसी समस्याएं बच्चों में आम हो जाती हैं। मानसून में डायरिया, पेट का संक्रमण, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, स्किन इंफेक्शन और आंखों के संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। Disclaimer: मानसून में बच्चों के बीमार होने की संभावना ज्यादा रहती है। इसलिए इस मौसम में बच्चों की ज्यादा देखभाल करनी चाहिए। अगर मानसून में बच्चों को लगातार उल्टी, दस्त, सांस लेने में तकलीफ, लाल चकत्ते जैसे लक्षण नजर आ रहे हैं, तो इनकी अनदेखी बिल्कुल न करें।  Also Read - मानसून में इन 5 कारणों से बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं बच्चे, जरूरी बचाव भी जान लें

thehealthsite.com Authors

अंजू रावत

अंजू रावत एक अनुभवी हेल्थ, फिटनेस, रिलेशनशिप, ब्यूटी और लाइफस्टाइल लेखक हैं, जिन्हें इन विषयों पर लिखने ... Read More