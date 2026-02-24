Select Language

Puberty से लेकर Privacy तक, 10 साल के बाद बेटी की सिखा देनी चाहिए ये 6 बातें

What to Teach Your Daughter When She is 10 Years Old: बेटी को उम्र के साथ-साथ कुछ जरूरी चीजें सिखाना बहुत जरूरी होता है और अगर आपकी बेटी 10 साल की हो गई है, तो इस लेख में जानें कि आपको अपनी बेटी को क्या सिखाना चाहिए।

Written by Mukesh Sharma | Published : February 24, 2026 2:10 PM IST

1/6

10 साल के बाद बेटी को क्या सिखाएं

Things to Teach Your Daughter When She Turns 10 Years Old: जब बात पेरेंटिंग की आती है तो कोई भी काम आसान नहीं होता है। बच्चे को 9 महीने अपनी कोख में रखने से लेकर उसे जन्म देने और फिर पाल-पोस कर बड़ा करना कोई आसान काम नहीं है। यह भी सच है कि बच्चा धीरे-धीरे जितना बड़ा होता है, उसका पालन पोषण करना थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन उसे समझाना और समय के साथ-साथ सही चीजें सिखाना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। एक बेटे की परवरिश और बेटी की परवरिश में बहुत कुछ अंतर होता है, क्योंकि उम्र के साथ-साथ उन्हें अलग-अलग चीजें सिखानी पड़ती हैं। अगर बेटी 10 साल की हो गई है, तो अब वह बहुत कुछ समझने के योग्य हो गई है और बहुत सी चीजें उसे अब सिखा देनी चाहिए। यह लेख खासतौर पर बेटी के पेरेंट्स के लिए है, जिसमें हम बताने की कोशिश करेंगे कि अगर 10 की उम्र 10 साल हो गई है तो अब उसे बहुत सी चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए।

2/6

प्यूबर्टी के बारे में बताएं

आमतौर पर लड़कियों की प्यूबर्टी 10 साल की उम्र के बाद धीरे-धीरे शुरू होने लग जाती है और इसलिए अगर आपकी बेटी की उम्र 10 साल हो गई है तो उसे समझाएं प्यूबर्टी क्या होती है। आने वाले समय में उसके शरीर में क्या बदलाव होने वाले हैं और वे क्यों होने वाले हैं इन सभी चीजों के बारे में बेटी को अच्छे से समझा देना चाहिए, ताकि उसके शरीर में हो रहे बदलावों के लेकर उसके मन में कोई शंका न रहे। Also Read - डल, ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन पर कौन-सा सीरम लगाएं? डॉक्टर ने दी स्किन टाइप के अनुसार टिप्स

3/6

मासिक धर्म के बारे में बताएं

प्यूबर्टी के साथ-साथ लड़कियों में 10 की उम्र के बाद मासिक धर्म भी शुरू होने लगते हैं और यह लड़कियों के जीवन का एक बेहद जरूरी हिस्सा होता है। पीरियड्स क्य होते हैं, क्यों होते हैं और कैसे होते हैं इन सभी चीजों के बारे में बेटी को पता होना जरूरी है। कई बार अगर लड़कियों को सही जानकारी न होने पर वे पहली बार पीरियड्स होने पर तनाव महसूस करने लगती हैं।

4/6

प्राइवेसी की वैल्यू समझाएं

बेटा हो या बेटी हर किसी के लिए प्राइवेसी की वैल्यू होना जरूरी है और 10 के बाद बच्चा ये चीजें सीखने लग जाता है। यह भी हो सकता है कि लड़के प्राइवेसी को थोड़ा लेट समझने लगें लेकिन लड़कियां 10 साल के बाद ये चीजें समझने लग जाती हैं और इसलिए आपको अपनी बेटी को प्राइवेसी के सही मतलब और उसकी वैल्यू क्या होती है आदि समझा देना चाहिए। Also Read - दांतों में पस क्यों जमता है? क्या इलाज में देरी से कैंसर का खतरा बढ़ सकता है

5/6

पर्सनल हाइजीन सिखाएं

अगर बेटी की उम्र 10 साल से ज्यादा हो गई है, तो अब समय आ गया है कि आप अपनी बेटी को खुद की हाइजीन रखना धीरे-धीरे सिखा दें। 10 के बाद ही लड़कियों के पीरियड्स शुरू होते हैं और इसलिए जरूरी है कि समय रहते आप अपनी बेटी को वे चीजें सिखा दें जिससे आने वाले समय में वह अपना ख्याल खुद रखना सीख जाए।

6/6

गुड-टच बैड-टच समझाएं

बेटी के 10 साल के होने बाद उसे गुड-टच और बैड-टच के बारे में जरूर सिखा दें। हर बेटी के लिए यह उनकी शारीरिक और मानसिक सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। 10 के बाद लड़कियां गलत और सही में अंतर समझने लग जाती हैं और इसलिए गुड-टच बैड-टच के बारे में सिखाने का यह सबसे सही समय है। अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है। Also Read - क्या आयरन की कमी से बाल झड़ते हैं? जानें, Iron Deficiency कैसे है गंजेपन की वजह