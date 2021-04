1 / 6

प्रेग्नेंसी में महिलाओं के लिए हेल्दी ड्रिंक्स

summer drinks during pregnancy in Hindi: प्रेग्नेंसी में महिलाओं को अपने डाइट (Diet during Pregnancy in Hindi) का सबसे ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत होती है। आपका खानपान जैसा होगा, गर्भ में पल रहे शिशु का शारीरिक और मानसिक विकास भी वैसा ही होगा। ऐसे में जरूरी है कि आप अपने खानपान में उन सभी आवश्यक पोषक तत्वों को शामिल करें, जिससे बच्चे का सही विकास हो। गर्भवती महिलाओं को ठोस चीजों के सेवन (Pregnant women diet) के साथ ही तरल पदार्थों का भी सेवन जरूर करना चाहिए। ऐसा इसलिए, क्योंकि प्रेग्नेंसी के दौरान शरीर को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी होता है। इससे आप कई सेहत संबंधित समस्याओं से भी बची रह सकती हैं। कब्ज की समस्या नहीं होती है। हम आपको कुछ ऐसे पेय पदार्थों (pregnancy summer drinks) के बारे में बता रहे हैं, जो गर्भावस्था में शरीर से टॉक्सिंस और फ्री-रेडिकल्स को दूर करते हैं। कई तरह के इंफेक्शन से बचाते हैं। इन हेल्दी ड्रिंक्स (Drinks during Pregnancy in Hindi) में कुछ ऐसे पोषक तत्व, विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं, जो गर्भावस्था के दौरान हर महिला के लिए बेहद जरूरी होते हैं।