इन 2 मेडिकेटेड तरीको से पैदा होते हैं ज्यादातर ट्विंस

How to Conceive Twins in hindi : एक जमाने में ट्विंस यानी की जुड़वां बच्चे पैदा होना कुदरत का करिश्मा माना जाता था और हजारों में से किसी एक के जुड़वा बच्चे हुआ करते थे। लेकिन आज के जमाने में विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है ट्विंस होना एक साधारण और आम बात बन गई है। ऐसी कई चिकित्सा पद्धति आ चुकी हैं, जो लोगों को इस सुख को हासिल करने में मदद करती हैं। बहुत से डॉक्टर भी आपको इस तकनीक के बारे में पूछने पर काफी अच्छी तरह से बता सकते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे कोई दंपति ट्विंस बेबी प्राप्त कर सकता (How to Conceive Twins in hindi) है और कैसे।