प्लास्टिक, स्टील या लड़की, सब्जी काटने के लिए कौन से मटेरियल का चॉपिंग बोर्ड है सही ?

कौन से मटेरियल का चॉपिंग बोर्ड है सही?

किचन में इस्तेमाल होने वाली हर चीज का कनेक्शन हमारी सेहत से जुड़ा होता है। किचन में प्लास्टिक के डिब्बों में दाल, चावल, आटे जैसी चीजें रखी जाएंगी, तो सेहत खराब होगी। खराब धातु के या जंक लगे हुए बर्तन होंगे तो भी सेहत को नुकसान पहुंचेगा। इसलिए हमारे भारतीय घरों के किचन में इस्तेमाल करने के लिए हर चीज को बहुत ही सोच समझकर खरीदा जाता है। कड़ाही से लेकर फ्रीज में स्टोर करने के लिए हम चुन- चुनकर बर्तन खरीदते हैं। लेकिन सब्जियां, फल और मीट खाने वाले चॉपिंग बोर्ड का क्या? आज के समय लगभग हर मॉर्डन घर में चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। आपको यह बात जानकार होगी कि गलत चॉपिंग बोर्ड चुनने से बैक्टीरिया बढ़ने, माइक्रोप्लास्टिक शरीर में जाने और चाकू जल्दी खराब होने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए सही चॉपिंग बोर्ड चुनना केवल सुविधा नहीं बल्कि हमारी सेहत से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन अक्सर लोग यह समझ नहीं पाते कि Wooden Cutting Board, Plastic Cutting Board या Steel Cutting Board में से कौन सा ऑप्शन उनकी सेहत के लिए ज्यादा सुरक्षित है। इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कौन से मेटेरियल का चॉपिंग बोर्ड आपके लिए सुरक्षित है और क्यों।