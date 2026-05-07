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प्लास्टिक, स्टील या लड़की, सब्जी काटने के लिए कौन से मटेरियल का चॉपिंग बोर्ड है सही ?

किचन में सब्जियां, फल और मीट को काटने के लिए सही मेटेरियल के चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल किया जाए, तो यह स्वास्थ्य को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होती है। आइए जानते हैं इसके बारे में-

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Written By: Ashu Kumar Das | Published : May 7, 2026, 3:24 PM

प्लास्टिक, स्टील या लड़की, सब्जी काटने के लिए कौन से मटेरियल का चॉपिंग बोर्ड है सही ? photo icon1/6

कौन से मटेरियल का चॉपिंग बोर्ड है सही?

किचन में इस्तेमाल होने वाली हर चीज का कनेक्शन हमारी सेहत से जुड़ा होता है। किचन में प्लास्टिक के डिब्बों में दाल, चावल, आटे जैसी चीजें रखी जाएंगी, तो सेहत खराब होगी। खराब धातु के या जंक लगे हुए बर्तन होंगे तो भी सेहत को नुकसान पहुंचेगा। इसलिए हमारे भारतीय घरों के किचन में इस्तेमाल करने के लिए हर चीज को बहुत ही सोच समझकर खरीदा जाता है। कड़ाही से लेकर फ्रीज में स्टोर करने के लिए हम चुन- चुनकर बर्तन खरीदते हैं। लेकिन सब्जियां, फल और मीट खाने वाले चॉपिंग बोर्ड का क्या? आज के समय लगभग हर मॉर्डन घर में चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। आपको यह बात जानकार होगी कि  गलत चॉपिंग बोर्ड चुनने से बैक्टीरिया बढ़ने, माइक्रोप्लास्टिक शरीर में जाने और चाकू जल्दी खराब होने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए सही चॉपिंग बोर्ड चुनना केवल सुविधा नहीं बल्कि हमारी सेहत से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन अक्सर लोग यह समझ नहीं पाते कि Wooden Cutting Board, Plastic Cutting Board या Steel Cutting Board में से कौन सा ऑप्शन उनकी सेहत के लिए ज्यादा सुरक्षित है। इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कौन से मेटेरियल का चॉपिंग बोर्ड आपके लिए सुरक्षित है और क्यों।

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लकड़ी का चॉपिंग बोर्ड कितना अच्छा है?

विभिन्न प्रकार की रिसर्च में यह बात सामने आई है कि किचन में इस्तेमाल करने के लिए लकड़ी का चॉपिंग बोर्ड सबसे ज्यादा सुरक्षित होता है। अच्छी क्वालिटी की लकड़ी कुछ बैक्टीरिया को अपने अंदर खींचकर खत्म करने में मदद कर सकती है। लड़ी के चॉपिंग बोर्ड में प्लास्टिक की तरह छोटे कण निकलने की समस्या नहीं होती है। इसलिए स्वास्थ्य के लिहाज से लड़की का चॉपिंग बोर्ड सबसे ज्यादा भरोसेमंद होता है। हालांकि लड़की के चॉपिंग बोर्ड को इस्तेमाल के बाद साफ रखना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है।  Also Read - डर्मेटोलॉजिस्ट क्यों चेहरे पर घरेलू नुस्खे लगाने से मना करते हैं? जानिए इसके पीछे की वजह

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क्या प्लास्टिक का चॉपिंग बोर्ड है सही?

बाजार में विभिन्न अंग, डिजाइन और आकर्षक तरीकों से चॉपिंग बोर्ड मौजूद हैं। प्लास्टिक का चॉपिंग बोर्ड न सिर्फ सब्जियां काटने में आसानी से यूज हो जाता है, बल्कि इसकी सफाई और स्टोर करने में भी ज्यादा झंझट नहीं होता है। प्लास्टिक के चॉपिंग बोर्ड देखने में आकर्षक लगे, लेकिन स्वास्थ्य के लिहाज से काफी नुकसानदायक होते हैं। प्लास्टिक चॉपिंग बोर्ड पर समय के साथ कट लगने पर छोटे प्लास्टिक कण खाने में मिल सकते हैं। गहरे कट पड़ने के बाद उनमें बैक्टीरिया पनप सकते हैं, जो खाने में मिलकर आपको बीमार सकते हैं।

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स्टील का चॉपिंग बोर्ड

कोरोना महामारी के बाद देश में लोगों के बीच स्वास्थ्य के प्रति फैली जागरूकता के कारण स्टील के चॉपिंग बोर्ड काफी फेमस हुए हैं। स्टील में बैक्टीरिया जमा होने की संभावना कम मानी जाती है। इसलिए यह हाइजीन के लिहाज से काफी फायदेमंद माने जाते हैं। लकड़ी की तरह इसमें फंगस या सड़न की समस्या नहीं होती और न ही यह सब्जियों की गंध को अपने अंदर स्टोर करता है। यही कारण है कि सेहत के लिहाज से स्टील के चॉपिंग बोर्ड को ज्यादा फायदेमंद माना जाता है।  Also Read - गर्मी से सूख जाता है पेट तो आजमाएं डॉक्टर की बताई ये टिप्स, पेट को रखेंगी स्वस्थ

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कौन सा चॉपिंग बोर्ड है आपके लिए सही?

सेहत के लिहाज से बात की जाए तो लकड़ी और स्टील का चॉपिंग बोर्ड ज्यादा फायदेमंद होता है। लेकिन इन दोनों ही मटेरियल के चॉपिंग बोर्ड पर सब्जियां, फल या कोई भी अन्य चीज को काटने के बाद सफाई करना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य के लिहाज से प्लास्टिक के चॉपिंग बोर्ड बिल्कुल भी सही नहीं है।

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चॉपिंग बोर्ड साफ करने का सही तरीका

सब्जियां या अन्य कोई चीज को काटने के बाद चॉपिंग बोर्ड को पहले हल्के साबुन से धोएं। धोने के बाद चॉपिंग बोर्ड को तुरंत सुखाएं। समय-समय पर तेल लगाएं, ताकि बोर्ड की नमी बरकरार रहे। ध्यान रहे कि सही मटेरियल का चॉपिंग बोर्ड चुनते समय केवल कीमत नहीं बल्कि स्वास्थ्य, सफाई और टिकाऊपन का भी ध्यान रखना जरूरी है।   Also Read - प्रेगनेंसी में यूरिन में झाग आना क्या है नॉर्मल? डॉक्टर से जानें कब घबराने की है जरूरत

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thehealthsite.com Authors

आशु कुमार दास

आशु कुमार दास एक अनुभवी हेल्थ कंटेंट स्पेशलिस्ट हैं। इन्हें हेल्थ कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हुए 6 ... Read More