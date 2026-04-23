पेट की जलन कम करने के लिए फूड्स









क्या आपको पेट और सीने में अक्सर ही जलन होती है? अगर हां, तो यह एसिड रिफ्लक्स की वजह से हो सकता है। एसिड रिफ्लक्स एक पाचन संबंधी समस्या है। इसमें पेट का एसिड यानी पाचक रस, वापस भोजन नली में ऊपर की ओर आ जाता है। इसी की वजह से पेट और सीने में जलन होती है। वहीं, खट्टी डकार और गले में खराश जैसे लक्षण भी महसूस हो सकते हैं। इसके लिए आपको तुरंत दवा की जरूरत नहीं होती है। आप कुछ फूड्स के सेवन से पेट और सीने की जलन को कम कर सकते हैं। लेकिन, अगर बार-बार यह समस्या होती है तो डॉक्टर से मिलकर चेकअप जरूर कराएं। आइए, आरोग्य डाइट और न्यूट्रिशन क्लीनिक की डाइटिशियन डॉ. सुगीता मुटरेजा से जानते हैं पेट की जलन कम करने के लिए फूड्स-