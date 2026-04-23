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पेट और सीने की जलन को कम कर सकते हैं ये 5 फूड्स, एसिडिटी होने पर जरूर करें सेवन

Verified Medically Reviewed By: Dr. Sugeeta Mutreja

अगर आपको पेट और सीने में जलन होती है तो आप कुछ फूड्स का सेवन कर सकते हैं। इनसे आपको लाभ मिल सकता है।

Written by Anju Rawat | Published : April 23, 2026 11:42 AM IST

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पेट की जलन कम करने के लिए फूड्स

क्या आपको पेट और सीने में अक्सर ही जलन होती है? अगर हां, तो यह एसिड रिफ्लक्स की वजह से हो सकता है। एसिड रिफ्लक्स एक पाचन संबंधी समस्या है। इसमें पेट का एसिड यानी पाचक रस, वापस भोजन नली में ऊपर की ओर आ जाता है। इसी की वजह से पेट और सीने में जलन होती है। वहीं, खट्टी डकार और गले में खराश जैसे लक्षण भी महसूस हो सकते हैं। इसके लिए आपको तुरंत दवा की जरूरत नहीं होती है। आप कुछ फूड्स के सेवन से पेट और सीने की जलन को कम कर सकते हैं। लेकिन, अगर बार-बार यह समस्या होती है तो डॉक्टर से मिलकर चेकअप जरूर कराएं। आइए, आरोग्य डाइट और न्यूट्रिशन क्लीनिक की डाइटिशियन डॉ. सुगीता मुटरेजा से जानते हैं पेट की जलन कम करने के लिए फूड्स-

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1. केला

अगर आपको पेट में जलन रहती है, तो केले का सेवन करना फायदेमंद हो सकता है। केला पेट को ठंडक पहुंचाता है और जलन को कम करने में मदद करता है। केला लो-एसिडिक फल भी है, जो पेट की परत को शांत करता है। केला खाने से एसिड को कम करने में मदद मिलती है और खाना आसानी से डाइजेस्ट हो पाता है। Also Read - गर्मियों में एसिडिटी से हैं परेशान तो करें ये 4 योगासन, तुरंत मिलेगी राहत

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2. ओट्स

पेट की जलन कम करने के लिए ओट्स का भी सेवन किया जा सकता है। ओट्स में फाइबर होता है, जो पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में मदद करता है। ओट्स पेट को लंबे समय तक भरा हुआ रखता है और पेट में एसिड के निर्माण को भी कम करता है। इसलिए अगर आपको अक्सर ही पेट में जलन रहती है, तो अपनी डाइट में ओट्स शामिल करें।

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3. दही

दही पेट की सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है। पेट से जुड़ी तमाम समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आप दही का सेवन कर सकते हैं। दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं, आंतों को हेल्दी बनाए रखते हैं। दही पाचन को सुधारता है और पेट की जलन को शांत करता है। पेट की जलन कम करने के लिए आप दही का सेवन कर सकते हैं। आप चाहें तो लस्सी के रूप में भी दही का सेवन कर सकते हैं। Also Read - पेट में गैस की समस्या होने पर खाएं ये 8 फल

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4. नारियल पानी

पेट की जलन शांत करने के लिए नारियल पानी पिया जा सकता है। नारियल पानी शरीर को हाइड्रेट करता है और इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस को बनाए रखने में मदद करता है। नारियल पानी पीने से पेट का पीएच स्तर संतुलित रहता है। एसिडिटी या पेट में जलन होने पर रोजाना नारियल पानी पीना चाहिए।

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5. सौंफ का पानी

पेट में जलन होने पर सौंफ का पानी पिया जा सकता है। सौंफ का पानी पीने से पाचन-तंत्र में सुधार होता है। सौंफ का पानी पाचन को बेहतर बनाता है। अगर आप रोजाना सौंफ का पानी पिएंगे, तो इससे गैस और एसिडिटी जैसी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। पेट में अक्सर ही जलन रहती है, तो खाना खाने के बाद एक चम्मच सौंफ चबा लें। Also Read - एसिडिटी और गैस से 10 मिनट में छुटकारा दिलाए ये 4 योगासन, रोजाना करें अभ्यास