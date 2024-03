Who should not consume ghee : घी में चुपड़ी हुई रोटी लगभग हर किसी को पसंद होती है। घी से बनी चीजें न सिर्फ स्वादिष्ट होती हैं, बल्कि यह स्वास्थ्य के लिए भी काफी ज्यादा हेल्दी साबित हो सकती हैं। यह कई जरूरी पोषक तत्वों जैसे- विटामिन, ओमेगा फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। इसलिए प्राचीन काल से ही हमारी दादी-नानी घी खाने की सलाह देती हैं। वहीं, बड़े-बड़े सेलेब्रिटी भी घी का सेवन करने की सलाह देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ लोगों को घी खाने से सेहत को नुकसान हो सकता है। आइए जानते हैं किन लोगों को नहीं खाना चाहिए घी?