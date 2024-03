How to help kids study regularly: बच्चे शरारती और चंचल होते हैं इसीलिए उनके लिए एक जगह शांत होकर बैठ पाना भी मुश्किल होता है। वहीं जब बच्चों को पढ़ने के लिए कहा जाए तो उन्हें थोड़ी देर में ही बोरियत होने लगती है और वे कुछ मिनटों से ज्यादा समय तक पढ़ ही नहीं पाते। अगर आपके बच्चे के साथ भी ऐसा ही होता है तो आप इन टिप्स की मदद से अपने बच्चे को पढ़ने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं।