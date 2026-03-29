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शरीर में पानी की कमी होने पर क्या लक्षण नजर आते हैं?

Verified Medically Reviewed By: Dr. Raman Kumar

Dehydration: शरीर में पानी की कमी एक आम समस्या है। जब पानी की कमी होती है, तो इस स्थिति में कुछ लक्षण नजर आ सकते हैं।

Written by Anju Rawat | Updated : March 29, 2026 1:00 PM IST

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शरीर में पानी की कमी के लक्षण

क्या आपका पेशाब पीला निकलता है? आपकी त्वचा और होंठ ड्राई रहते हैं? अगर हां, तो इसका मतलब है कि आप पर्याप्त पानी नहीं पी रहे हैं। आपके शरीर में पानी की कमी हो रही है। हेल्थ एक्सपर्ट्स स्वस्थ रहने के लिए रोजाना 8 से 10 गिलास पानी पीने की सलाह देते हैं। अगर आप इससे कम पानी पीते हैं, तो बॉडी डिहाइड्रेट हो सकती है। आप अस्वस्थ महसूस कर सकते हैं और बेचैनी-घबराहट हो सकती है। ज्यादातर लोग इन संकेतों को समझ नहीं पाते हैं कि क्यों दिखाई दे रहे हैं, जबकि ये पानी की कमी के स्पष्ट लक्षण होते हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे लक्षण हैं, जो पानी की कमी होने पर दिखाई देते हैं। आइए, अकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस ऑफ इंडिया के चेयरमैन और जनरल फिजिशियन डॉ. रमन कुमार से जानते हैं शरीर में पानी के कमी के लक्षण(Pani ki Kami ke Lakshan)-

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1. कब्ज की दिक्कत रहना

शरीर में पानी की कमी होने से कब्ज की समस्या होने लगती है। पानी, पेट की नली को साफ रखता है और मल त्याग को आसान बनाता है। लेकिन, जब शरीर में पानी की कमी होती है, तो कब्ज की दिक्कत हो जाती है। इसकी वजह आपको एसिड रिफ्लक्स और सीने में जलन जैसी समस्याएं हो सकती है। अगर आपको कब्ज की दिक्कत है, तो पर्याप्त मात्रा में पानी जरूर पिएं।  Also Read - पर्याप्त पानी पीते हैं फिर भी डिहाइड्रेट क्यों हो रही बॉडी? जानें Electrolyte Imbalance के बारे में समझना क्यों जरूरी

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2. पेशाब का पीला रंग

शरीर में पानी की कमी होने से पेशाब का रंग पीला नजर आ सकता है। अगर आपके पेशाब का रंग पीला नजर आ रहा है तो यह डिहाइड्रेशन का एक संकेत होता है। दरअसल, पानी की कमी से पेशाब में यूरोक्रोम नामक पिगमेंट बढ़ जाता है। इसकी वजह से पीले रग का पेशाब आता है। जब आप पानी कम पीते हैं, तो इससे पेशाब में अपशिष्ट पदार्थ ज्यादा निकलते हैं और पानी की मात्रा कम होती है।

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3. बार-बार सिरदर्द होना

शरीर में पानी की कमी होने से आपको सिरदर्द का अनुभव हो सकता है। इसकी वजह से आपको सिरदर्द और चक्कर आने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अगर आपको अक्सर ही सिरदर्द रहता है और पेशाब का रंग भी पीला आता है, तो यह पानी की कमी का संकेत हो सकता है। डिहाइड्रेशन की वजह से सिर में ऑक्सीजन का प्रवाह कम होता है, जिसकी वजह से सिरदर्द की समस्या हो सकती है।  Also Read - मेट्रो में आते-जाते नहीं होगा डिहाइड्रेशन, इन 3 बातों ध्यान रखना है बड़ा जरूरी

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4. ड्राई स्किन

शरीर में पानी की कमी, त्वचा को भी प्रभावित कर सकती है। जब शरीर में पानी की कमी होती है, तो त्वचा रूखी और बेजान नजर आने लगती है। जब आप पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हैं, तो इससे विषाक्त पदार्थ पसीने के साथ बाहर निकल जाते हैं। लेकिन, शरीर में पानी की कमी से त्वचा पर फुंसियां निकल सकती है और स्किन ड्राई भी नजर आ सकती है।

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शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए क्या करें?

शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए आपको पर्याप्त मात्रा में पानी जरूर पीना चाहिए। रोजाना 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिएं। शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए नारियल पानी और नींबू पानी भी जरूर पिएं। लिक्विड डाइट पर जोर दें, अपनी डाइट में फल और सब्जियां जरूर शामिल करें। इससे पानी की कमी दूर होगी और आप स्वस्थ महसूस करेंगे। Also Read - गर्मियों में कितना पानी पीना है पर्याप्त, जानिए क्यों जरूरी है पानी पीना