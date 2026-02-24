क्या कैस्टर ऑयल से बाल बढ़ते हैं?









आपको बता दें कि कैस्टर ऑयल में विटामिन ई,ओमेगा 6 और ओमेगा 9 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। साथ ही इसमें रिसिनोलिक एसिड पाया जाता है, जो बालों की हेल्थ सुधारता है। कैस्टर ऑयल में एंटी बैक्टीरियल,एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी फंगल तत्व भी होते हैं जो स्कैल्प को हेल्दी रखने और हेयर ग्रोथ को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।