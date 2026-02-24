Select Language

पाकिस्तानी डॉक्टर ने बताया बाल बढ़ाने का नुस्खा, सिर्फ 3 चीजों का किया इस्तेमाल

आज हम आपको इस लेख में पाकिस्तानी डॉक्टर शीरीन फातिमा का बताया एक ऐसा नुस्खा बताने वाले हैं, जिसे वह खुद अपने बालों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करती हैं।

Written by Vidya Sharma | Updated : February 24, 2026 5:14 PM IST

पाकिस्तानी डॉक्टर का बाल बढ़ाने का नुस्खा

Pakistani Doctor Ki Hair Growth Remedy: आधे से ज्यादा महिलाएं लंबे बाल रखना पसंद करती हैं, लेकिन जिनकी हेयर ग्रोथ रुक गई है वह हर वो संभव प्रयास करती हैं जिससे हेयर फॉलिकल्स हेल्दी हों और बालों की लंबाई बढ़े। खासकर अगर हम पाकिस्तानी महिलाओं और वहां की एक्ट्रेस की बात करें, तो उनके बाल बहुत ही ज्यादा घने, लंबे व खूबसूरत होते हैं। हम सभी सोचते हैं कि आखिर वह अपने बालों पर ऐसा क्या लगाती हैं जिससे हेयर ग्रोथ हेल्दी हो जाती है? बस आज हम आपको इसी सवाल का जवाब पाकिस्तानी डॉक्टर शिरीन फातिमा के बताए गए नुस्खे से देने वाले हैं। तो आइए हम बिना देर किए इस नुस्खे के बारे में जानें।

यह नुस्खा है 2 सब्जियों का

पाकिस्तानी डॉक्टर ने बाल बढ़ाने का एक ऐसा नुस्खा बताया है, जिसे बनाने के लिए उन्होंने 2 तरह की सब्जियों का इस्तेमाल किया है। यह सब्जियां हैं प्याज और अदरक। इस नुस्खे को बनाने के लिए आप प्याज और अदरक को कद्दूकस कर लें। अब इन्हें एक सूती कपड़े में डालकर निचोड़ कर रस निकाल दें। अब इस रस में कैस्टर ऑयल डालकर अच्छे से मिक्स कर लें।

बालों पर कैसे इस्तेमाल करें यह नुस्खा

इस नुस्खे को लगाने से पहले आप अपने बालों को कंघी कर लें। अब आप तेल की तरह इस रस को अपनी स्कैल्प और बालों के सिरों व जड़ों पर अच्छे से लगाएं। इसे लगभग 30-60 मिनट तक सूखने के लिए छोड़ दें और फिर हेयर वॉश कर लें। आप इस नुस्खे को हफ्ते में दो बार इस्तेमाल करें और फिर देखें कैसे आपके बालों की लंबाई कंधे से कमर तक पहुंच जाती है। आइए अब हम बालों पर प्याज, अदरक और कैस्टर ऑयल लगाने के फायदों के बारे में जानते हैं।

बालों पर प्याज का रस लगाने के फायदे

बालों का झड़ना रोकने के साथ-साथ हेयर ग्रोथ को तेजी से बढ़ाने के लिए भी ​प्याज के रस का उपयोग फायदेमंद होता है। इसमें नेचुरल सल्फर कंपाउंड पाए जाते हैं जो हेयर फॉलिकल्स को मजबूत करने, बालों के विकास को बढ़ावा देने में मदद करते हैं।

बालों पर अदरक का रस लगाने के फायदे

खाने में स्वाद बढ़ाने वाला अदरक एंटीऑक्सीडेंट और जिंजरोल जैसे कुछ एक्टिव कंपाउंड से भरपूर होता है। ये स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है और गंजे हिस्सों पर हेयर फॉलिकल्स को एक्टिव करता है। जिससे नए बाल आने शुरू हो जाते हैं और पुराने बालों की ग्रोथ बढ़ने लगती है।

क्या कैस्टर ऑयल से बाल बढ़ते हैं?

आपको बता दें कि कैस्टर ऑयल में विटामिन ई,ओमेगा 6 और ओमेगा 9 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। साथ ही इसमें रिसिनोलिक एसिड पाया जाता है, जो बालों की हेल्थ सुधारता है। कैस्टर ऑयल में एंटी बैक्टीरियल,एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी फंगल तत्व भी होते हैं जो स्कैल्प को हेल्दी रखने और हेयर ग्रोथ को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।