ठंड में जायफल है वरदान! खाने से शरीर को गर्मी, इम्यूनिटी और अच्छी नींद समेत मिलते हैं ये 5 फायदे

Nutmeg Health Benefits Nutrition and Uses : सर्दियों में रोजाना थोड़ी मात्रा में जायफल खाया जाए, तो इससे इम्यूनिटी मजबूत बनती है और सर्दी-खांसी व बुखार (Sardiyo main jaifal Khane ke Fayde) जैसी बीमारियां दूर होती हैं।

Written by Ashu Kumar Das | Published : January 7, 2026 1:53 PM IST

सर्दियों में जायफल खाने के फायदे

Nutmeg Health Benefits Nutrition and Uses : दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। सर्दी के मौसम में रोजाना थोड़ी मात्रा में जायफल का सेवन करने से शरीर की इम्यूनिटी मजबूत बनती है। सर्दियों में जायफल खाने से सर्दी, खांसी और जुकाम जैसी बीमारी दूर होती है। आयुर्वेद के अनुसार, जायफल न केवल एक खुशबूदार मसाला है, बल्कि आयुर्वेद में इसे औषधीय गुणों का भंडार माना गया है। खासतौर पर सर्दियों में जायफल खाने से शरीर को कई जबरदस्त फायदे मिलते हैं। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है तो चलिए दिल्ली की आशा आयुर्वेदा की डायरेक्टर और आयुर्वेदिक डॉ. चचंल शर्मा से जानते हैं इस मौसम में जायफल खाने के फायदे। (Sardi Mein Jaifal Khane ke Fayde)

जायफल शरीर को गर्म रखता है

ठंड के मौसम में शरीर को आंतरिक तौर पर गर्माहट देने में जायफल मददगार होता है। डॉ. चंचल शर्मा का कहना है कि जायफल की तासीर गर्म होती है, जो शरीर के अंदरूनी तापमान को संतुलित रखने में मदद करती है। सर्दियों में जायफल खाने से जल्दी ठंड नहीं लगती है। हाथ-पैर ठंडे रहने की समस्या कम होती है। जायफल के एंटी बैक्टीरियल और एंटी ऑक्सीडेंट गुण ठंड में शरीर की अकड़न को दूर करते हैं। Also Read - सर्दियों में क्यों बढ़ जाता है हार्ट अटैक का खतरा? जानें क्या हो सकते हैं मुख्य कारण

जोड़ों और मांसपेशियों के दर्द में राहत

सर्दियों में गठिया, घुटनों का दर्द और मांसपेशियों की जकड़न की परेशानी बढ़ जाती है। ये परेशानी घर के बुजुर्गों में ज्यादा देखी जाती है। इन समस्याओं से राहत दिलाने में भी जायफल मददगार होता है। जायफल में सूजन-रोधी (Anti-inflammatory) गुण पाए जाते हैं। जायफल खाने से जोड़ों, कमर और घुटनों के दर्द से राहत मिलती है।

इम्यूनिटी मजबूत करता है

ठंड के मौसम में वायरल इंफेक्शन, सर्दी-खांसी और फ्लू का खतरा बढ़ जाता है। जायफल में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी-बैक्टीरियल गुण इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। हम ऊपर भी बात कर चुके हैं कि सर्दियों में जायफल खाने से बार-बार होने वाली सर्दी, खांसी और बुखार की परेशानी दूर होती है। ये मसाला इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाकर विभिन्न प्रकार की बीमारियों को दूर रखता है। Also Read - ठंड से सुन्न हाथों में गर्माहट कैसे लाएं? करें 3 उपाय जो दूर करेंगे सर्दी

पाचन तंत्रिका रहती है सही

सर्दियों में पाचन अग्नि कमजोर हो जाती है, जिससे गैस, कब्ज और अपच की समस्या बढ़ जाती है। जायफल पाचन क्रिया को सुधारने में मदद करता है। सर्दियों में एक सीमित मात्रा में जायफल खाने से गैस, ब्लोटिंग और कब्ज की परेशानी दूर होती है। आयुर्वेदिक डॉक्टर का कहना है कि जायफल में हाई फाइबर होता है। ये मल को मुलायम बनाकर मल त्याग की प्रक्रिया को आसान बना देता है। इससे पाचन तंत्रिका से जुड़ी बीमारी दूर होती है और भूख बढ़ती है।

नींद को बनाता है बेहतर

ठंड में नींद न आना या बार-बार नींद टूटना आम समस्या है। जायफल में प्राकृतिक सेडेटिव गुण होते हैं, जो दिमाग को शांत करते हैं। सर्दियों में जायफल का सेवन करने से गहरी और सुकून भरी नींद आती है। ये मसाला अनिद्रा की समस्या को दूर करता है। डॉ. चंचल शर्मा का कहना है कि सर्दियों में रात को सोने से पहले गुनगुने दूध में एक चुटकी जायफल मिलाकर पीने से नींद बेहतर आती है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं, जिन्हें रात को नींद की परेशानी है तो जायफल का सेवन जरूर करें। Also Read - केरल में गंदे पानी से हो रहा हेपेटाइटिस A, बिना RO के इन 5 तरीकों से घर पर ही साफ करें पानी

सदियों में जायफल खाने का सही तरीका

सर्दियों में रात को सोने से पहले गुनगुने दूध में एक चुटकी जायफल मिलाकर पी सकते है। इसके अलावा आप जायफल के पाउडर को शहर में मिलाकर सुबह नाश्ते के बाद खा सकते हैं। सर्दी-खांसी की समस्या होने पर हल्दी दूध के साथ थोड़ा सा जायफल मिलाया जा सकता है।

जायफल कितनी मात्रा में खाना चाहिए?

डॉ. चंचल बताती हैं कि जायफल बहुत शक्तिशाली होता है, इसलिए इसकी मात्रा सीमित होनी चाहिए। सर्दियों में शरीर को गर्म रखने और बीमारियों से बचाव करने के लिए दिन में 1 चुटकी (100 - 200 mg) से ज्यादा जायफल का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप ज्यादा मात्रा में जायफल का सेवन करते हैं, तो इससे सेहत को नुकसान हो सकता है। Also Read - चेहरे पर रोज विटामिन ई कैप्सूल लगाने से क्या होता है? 2 दिन में ही बदल जाती है त्वचा की रंगत