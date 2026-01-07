Nutmeg Health Benefits Nutrition and Uses : दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। सर्दी के मौसम में रोजाना थोड़ी मात्रा में जायफल का सेवन करने से शरीर की इम्यूनिटी मजबूत बनती है। सर्दियों में जायफल खाने से सर्दी, खांसी और जुकाम जैसी बीमारी दूर होती है। आयुर्वेद के अनुसार, जायफल न केवल एक खुशबूदार मसाला है, बल्कि आयुर्वेद में इसे औषधीय गुणों का भंडार माना गया है। खासतौर पर सर्दियों में जायफल खाने से शरीर को कई जबरदस्त फायदे मिलते हैं। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है तो चलिए दिल्ली की आशा आयुर्वेदा की डायरेक्टर और आयुर्वेदिक डॉ. चचंल शर्मा से जानते हैं इस मौसम में जायफल खाने के फायदे। (Sardi Mein Jaifal Khane ke Fayde)