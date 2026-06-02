सिगरेट में ही नहीं इन 4 सब्जियों में भी पाया जाता है Nicotine, क्या उन्हें भी खाना छोड़ दें?

कुछ सब्जियों में भी पाया जाता है निकोटीन

तंबाकू के किसी भी प्रोडक्ट का सेवन करना दुनिया के सबसे खतरनाक नशे में से एक माना जाता है, क्योंकि तंबाकू और उससे निकलने वाले धुएं में लगभग 7000 केमिकल पाए जाते हैं, जिनमें लगभग 250 केमिकल बेहद खतरनाक माने गए हैं और उनमें लगभग 70 केमिकल ऐसी भी हैं, जो कैंसर का कारण बन सकते हैं। सिर्फ यही फैक्ट तंबाकू को दुनिया का खतरनाक नशा नहीं बनाता है, बल्कि तंबाकू में पाया जाने वाला निकोटीन दुनिया के सबसे नशीले पदार्थों में से एक है। अब सवाल आता है कि क्या निकोटीन सिर्फ तंबाकू में ही पाया जाता है। द न्यू इंगलैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन (NEJM) की एक रिपोर्ट के मुताबिक कई सब्जियां भी हैं, जिनमें निकोटीन पाया जाता है। इस लेख में हम ऐसी ही कुछ सब्जियों के बारे में जानेंगे।