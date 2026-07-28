हेपेटाइटिस के लक्षण क्या होते हैं?

हेपेटाइटिस लिवर से जुड़ी एक गंभीर बीमारी है। यह वायरस के संपर्क में आने , अत्यधिक शराब पीने, ऑटोइम्यून समस्याओं या कुछ दवाइयों की वजह से हेपेटाइटिस हो सकता है। दुनियाभर में हेपेटाइटिस से लाखों लोग प्रभावित हैं। इतना ही नहीं, हेपेटाइटिस की वजह से हर साल कई लोग अपनी जान भी गंवाते हैं। हेपेटाइटिस के कई मामलों में शुरुआत में कोई स्पष्ट लक्षण नहीं दिखते हैं। खासकर हेपेटाइटिस B और C लंबे समय तक बिना लक्षण के रह सकते हैं और कई लोगों में बीमारी का पता जांच के दौरान चलता है। इसलिए अगर आपको हेपेटाइटिस से जुड़े कुछ शुरुआती लक्षण महसूस हो, तो इसकी समय पर पहचान करें। आइए, विश्व हेपेटाइटिस दिवस (हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है) के मौके पर एशियन हॉस्पिटल के डायरेक्टर एंड एचओडी-गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डॉ. अमित मिगलानी (Dr Amit Miglani, Director & HOD, Gastroenterology, Asian Hospital) से जानते हैं कि हेपेटाइटिस के लक्षण क्या हैं?