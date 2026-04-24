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गर्मियों में पिएं ये 5 आयुर्वेदिक ड्रिंक, शरीर को अंदर से ठंडा रखने में मिलेगी मदद

Verified Medically Reviewed By: Dr. Chanchal Sharma

Ayurvedic summer drinks: गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक, सोडा की बजाय आयुर्वेदिक ड्रिंक्स पीने से शरीर को अंदर से ठंडा रखने में मदद मिलती है। आइए गर्मियों के लिए 5 आयुर्वेदिक ड्रिंक्स के बारे में-

Written by Ashu Kumar Das | Published : April 24, 2026 3:36 PM IST

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गर्मियों के लिए आयुर्वेदिक ड्रिंक

गर्मियों में तेज धूप, पसीना और डिहाइड्रेशन शरीर को जल्दी थका देते हैं। गर्मियों में होने वाली इस परिस्थिति में शरीर को ठंडा रखने के लिए लोग अक्सर ठंडा पानी, सोडा और कोल्ड ड्रिंक का सहारा लेते हैं। कोला और सोडा बेशक से तुरंत आपको गर्मी से राहत दिलाए, लेकिन लंबे समय में लिवर, किडनी और दिल की सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। ऐसे में आयुर्वेद गर्मियों में शरीर को अंदर से ठंडा रखने के लिए कुछ खास प्रकार के ड्रिंक्स को पीने की सलाह देता है। दिल्ली की आशा आयुर्वेदा की डायरेक्टर और आयुर्वेदिक डॉ. चंचल शर्मा बताती हैं कि आयुर्वेद मानता है कि गर्मी के मौसम में पित्त दोष बढ़ जाता है, जिससे शरीर में गर्मी, जलन, एसिडिटी और थकान जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में कुछ खास ड्रिंक्स हैं, जो आपके शरीर को अंदर से ठंडा रखने में मददगार होते हैं।

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गुलकंद दूध

गर्मियों में पाचन क्रिया भी धीमी हो जाती है। जिसके कारण खाना पचाने में परेशानी आती है। इन समस्याओं को दूर करने में गुलकंद (गुलाब से बना) दूध आपकी मदद कर सकता है। एक्सपर्ट का कहना है कि गुलकंद दूध की तासीर ठंडी होती है। गर्मियों में गुलकंद दूध पीने से एसिडिटी और पेट दर्द की परेशानी कम होती है। गर्मियों में रात को सोने से पहले गुलकंद दूध पिया जाए तो इससे रात को नींद बेहतर आती है।  Also Read - गर्मी में फ्रेश और एनर्जेटिक रखेंगे ये 5 ड्रिंक्स, रोज सेवन करने से मिलेगा फायदा

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खस का शरबत (Vetiver Drink)

जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि गर्मियों में पित्त दोष बढ़ जाता है। पित्त दोष को मैनेज करने के लिए आयुर्वेद खास का शरबत पीने की सलाह देता है। खस का शरबत शरीर की गर्मी और प्यास दोनों को कम करता है। गर्मियों में खस का शरबत पीने से शरीर अंदर से ठंडा रहता है।

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सत्तू का शरबत

गर्मियों में बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बड़ी मात्रा में सत्तू का शरबत पिया जाता है। भुने चने से बना सत्तू ड्रिंक शरीर को ठंडा रखने के साथ-साथ एनर्जी बूस्ट करता है। सत्तू को चने से बनाया जाता है, इसलिए इसमें प्रोटीन की भी पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। गर्मियों में सत्तू का शरबत पीने से इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी बना रहता है।  Also Read - गर्मी में बेल का शरबत पीने से क्या होता है? जानें, घर पर बनाने की रेसिपी

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आम पन्ना (Aam Panna)

गर्मियों में शरीर को अंदर से ठंडा रखने में आम पन्ना सबसे ज्यादा फायदेमंद आयुर्वेदिक ड्रिंक माना जाता है। कच्चे आम से बना आम पन्ना ड्रिंक शरीर को हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए बेहद फायदेमंद है। आम पन्ना में हाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस के गुण भी होते हैं। डॉ. चंचल शर्मा बताती हैं कि गर्मियों में आम पन्ना पीने से शरीर को तुरंत ठंडक मिलती है।

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जौ का पानी (Barley Water)

जौ का पानी शरीर को डिटॉक्स करता है और ठंडक बनाए रखता है। एक्सपर्ट बताती हैं कि गर्मियों में जौ का पानी पीने से शरीर को विभिन्न प्रकार के पोषण भी मिलता है। इन ड्रिंक्स से अलावा गर्मियों में शरीर को अंदर से ठंडा रखने के लिए आयुर्वेद बेल का शरबत, नारियल पानी, छाछ (Buttermilk) और पुदीने का पानी पीने की भी सलाह देता है। अगर आप भी गर्मियों में शरीर को अंदर से ठंडा रखना चाहते हैं तो इन ड्रिंक्स को डाइट का हिस्सा जरूर बनाएं।  Also Read - गर्मियां आते ही ट्रेंड समझकर न पीना शुरू कर दें लौकी का जूस, पहले जान लें कौन सी लौकी है फायदेमंद