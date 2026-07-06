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मानसून में इन 5 चीजों को खाने से बढ़ सकता है फूड पॉइजनिंग का खतरा

Food poisoning risk during monsoon: मानसून में हेल्दी चीजों का सेवन करना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप कुछ गलत चीजों का सेवन करते हैं, तो इससे फूड पॉइजनिंग का खतरा बढ़ सकता है। आइए जानते हैं किन चीजों के सेवन से फूड पॉइजनिंग का खतरा बढ़ सकता है?

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Written By: Kishori Mishra | Published : July 6, 2026, 5:07 PM

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Medically Verified By: Dr. Vighnesh Y

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मानसून में ये चीजें बढ़ा सकती हैं फूड पॉजनिंग का खतरा

Monsoon food poisoning prevention: मानसून का मौसम, जहां आपको गर्मी से राहत दिलाता है। वहीं, यह कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का कारण भी बन सकता है। इस दौरान हवा में नमी बढ़ जाती है, जिससे बैक्टीरिया, वायरस और फंगस तेजी से पनपने लगते हैं। इसी कारण से बारिश के मौसम में फूड पॉइजनिंग के मामले बढ़ जाते हैं। थोड़ी-सी लापरवाही पेट दर्द, उल्टी, दस्त और बुखार जैसी समस्याओं को जन्म दे सकती है। यशोदा हॉस्पिटल के जनरल फिजिशियन डॉक्टर विघ्नेश वाई का कहना है कि मानसून में कुछ खाद्य पदार्थों का सेवन सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि इनमें इन्फेक्शन का खतरा अधिक होता है। आइए जानते हैं इन खाने वाली चीजों के बारे में-

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1. स्ट्रीट फूड और कटे हुए फल

बारिश के मौसम में सड़क किनारे मिलने वाले गोलगप्पे, चाट, पकौड़ी और अन्य स्ट्रीट फूड आसानी से दूषित हो सकते हैं। खुले में रखे चीजों पर मक्खियां बैठती हैं, जिससे बैक्टीरिया फैलने का खतरा बढ़ जाता है। इसी तरह सड़क किनारे बिकने वाले कटे हुए फल भी संक्रमण का कारण बन सकते हैं। Also Read - दूषित खाने से हर साल 86 करोड़ लोग बीमार, 15 लाख की मौत, बच्चों पर सबसे ज्यादा खतरा

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2. पत्तेदार सब्जियां

मानसून में काफी ज्यादा पत्तेदार सब्जियों जैसे- पालक, मेथी, सरसों, इत्यादि का सेवन करने से बचना चाहिए। दरअसल, इस तरह की सब्जियों में मानसून के दौरान मिट्टी, कीड़े और सूक्ष्म जीव अधिक मात्रा में मौजूद हो सकते हैं। अगर इन्हें अच्छी तरह धोकर और पकाकर न खाया जाए, तो पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं।

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3. कच्चा या अधपका सी-फूड

बारिश के मौसम में मछली, झींगा और अन्य सी-फूड जल्दी खराब हो सकते हैं। ऐसे में अधपका या खराब सी-फूड खाने से फूड पॉइजनिंग का खतरा बढ़ जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि इस मौसम में सिर्फ फ्रेश और अच्छी तरह से पके हुए सी-फूड्स का ही सेवन करें।  Also Read - गर्मी में Food Poisoning के मामले क्यों बढ़ जाते हैं? जानिए मुख्य कारण और बचाव के उपाय

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4. बासी खाना

मानसून में नमी अधिक होने के कारण भोजन जल्दी खराब हो सकता है। कई लोग रात का बचा हुआ खाना अगले दिन खा लेते हैं, लेकिन अगर उसे सही तरीके से स्टोर नहीं किया गया हो तो उसमें बैक्टीरिया पनप सकते हैं। ऐसे भोजन का सेवन करने से फूड पॉइजनिंग हो सकती है।

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5. बिना पाश्चराइज्ड दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स

दूध, पनीर और दही जैसे डेयरी उत्पाद मानसून में जल्दी खराब हो सकते हैं। अगर ये लंबे समय तक कमरे के तापमान पर रखे रहें तो इनमें हानिकारक बैक्टीरिया विकसित हो सकते हैं। इसलिए हमेशा ताजे और सुरक्षित डेयरी उत्पादों का सेवन करें। Also Read - शादियों के मौसम में क्यों बढ़ जाता है फूड पॉइजनिंग का खतरा? डॉक्टर ने बताए बचाव के तरीके

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Disclaimer

मानसून में फूड पॉइजनिंग का खतरा सामान्य दिनों की तुलना में अधिक होता है। इसलिए खानपान में थोड़ी सावधानी बरतकर आप पेट से जुड़ी कई समस्याओं से बच सकते हैं। ताजा, साफ और अच्छी तरह पका हुआ भोजन चुनना इस मौसम में स्वस्थ रहने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका है।

thehealthsite.com Authors

किशोरी मिश्रा

किशोरी मिश्रा को डिजिटल मीडिया का लगभग 8+ वर्षों का व्यापक अनुभव है, जिसमें स्वास्थ्य (Health) और जीवनशैली ... Read More