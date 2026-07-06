मानसून में इन 5 चीजों को खाने से बढ़ सकता है फूड पॉइजनिंग का खतरा

मानसून में ये चीजें बढ़ा सकती हैं फूड पॉजनिंग का खतरा

Monsoon food poisoning prevention: मानसून का मौसम, जहां आपको गर्मी से राहत दिलाता है। वहीं, यह कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का कारण भी बन सकता है। इस दौरान हवा में नमी बढ़ जाती है, जिससे बैक्टीरिया, वायरस और फंगस तेजी से पनपने लगते हैं। इसी कारण से बारिश के मौसम में फूड पॉइजनिंग के मामले बढ़ जाते हैं। थोड़ी-सी लापरवाही पेट दर्द, उल्टी, दस्त और बुखार जैसी समस्याओं को जन्म दे सकती है। यशोदा हॉस्पिटल के जनरल फिजिशियन डॉक्टर विघ्नेश वाई का कहना है कि मानसून में कुछ खाद्य पदार्थों का सेवन सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि इनमें इन्फेक्शन का खतरा अधिक होता है। आइए जानते हैं इन खाने वाली चीजों के बारे में-