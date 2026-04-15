गर्मियों में खीरा खाते समय न करें ये गलतियां









Mistake to avoid while eating cucumber in summer : गर्मियों में तेज धूप, लू और तपस से बचने के लिए लोग अक्सर ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं, जो शरीर को अंदर से ठंडा रखें। ऐसे में गर्मियों में शरीर को ठंडा रखने के लिए खीरा बड़ी मात्रा में खाया जाता है। खीरा अक्सर सलाद के रूप में हर घर की थाली में शामिल किया जाता है। खीरे में 80 प्रतिशत से ज्यादा पानी पाया जाता है। गर्मियों में खीरा खाने से शरीर को पोषण और हाइड्रेशन मिलता है। पबमेड हेल्थ की वेबसाइट पर छपी रिसर्च बताती है कि गर्मियों में खीरा खाने से शरीर में पानी की पूर्ति होती है। इससे त्वचा, बाल और शरीर की अन्य परेशानी की दूर होती है। लेकिन आपको यह बात जानकार हैरानी होगी कि गर्मियों में गलत तरीके से या जरूरत से ज्यादा सेवन करने पर खीरा पेट से जुड़ी समस्याएं भी पैदा कर सकता है। गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है, तो हम आपको बताने जा रहे हैं उन गलतियों में जो खीरा खाते समय की जाए, तो आप बीमार पड़ सकते हैं।