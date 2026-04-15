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गर्मियों में खीरा खाते समय न करें ये 5 गलतियां, नहीं तो पड़ जाएंगे बीमार

Garmiyo Main Kheera Khate Samaye na Karein Yeah Ghaltiya: गर्मियों में खीरा खाना सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है। लेकिन खीरा खाते समय कुछ गलतियां करने से बीमारी का खतरा बढ़ता है। आइए जानते है इसके बारे में

Written by Ashu Kumar Das | Published : April 15, 2026 4:13 PM IST

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गर्मियों में खीरा खाते समय न करें ये गलतियां

Mistake to avoid while eating cucumber in summer : गर्मियों में तेज धूप, लू और तपस से बचने के लिए लोग अक्सर ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं, जो शरीर को अंदर से ठंडा रखें। ऐसे में गर्मियों में शरीर को ठंडा रखने के लिए खीरा बड़ी मात्रा में खाया जाता है। खीरा अक्सर सलाद के रूप में हर घर की थाली में शामिल किया जाता है। खीरे में 80 प्रतिशत से ज्यादा पानी पाया जाता है। गर्मियों में खीरा खाने से शरीर को पोषण और हाइड्रेशन मिलता है। पबमेड हेल्थ की वेबसाइट पर छपी रिसर्च बताती है कि गर्मियों में खीरा खाने से शरीर में पानी की पूर्ति होती है। इससे त्वचा, बाल और शरीर की अन्य परेशानी की दूर होती है। लेकिन आपको यह बात जानकार हैरानी होगी कि गर्मियों में गलत तरीके से या जरूरत से ज्यादा सेवन करने पर खीरा पेट से जुड़ी समस्याएं भी पैदा कर सकता है। गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है, तो हम आपको बताने जा रहे हैं उन गलतियों में जो खीरा खाते समय की जाए, तो आप बीमार पड़ सकते हैं।

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गर्मियों में खारी खाने के फायदे

डाइटिशियन प्रांजल कुमत का कहना है कि गर्मियों में खीरा खाने से शरीर हाइड्रेट रहता है। इस सब्जी को खाने से शरीर में पानी की कमी नहीं होती है, जब शरीर में पानी की कमी नहीं होती, तो खून का प्रवाह बेहतर रहता है और पोषक तत्व आसानी से त्वचा तक पहुंचते हैं। यह प्रक्रिया चेहरे पर ताजगी और निखार लाने में मदद करती है।  Also Read - घर पर आयुष्मान कार्ड कैसे बनाएं? गरीब और कमजोर परिवारों को नहीं लगाने पड़ेंगे साइबर कैफे के चक्कर

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गर्मियों में खीरा खाते समय न करें यह गलती

हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि गर्मियों में खीरा खाने से पहले उसे अच्छी तरह से धोना बहुत जरूरी है। बाजार में मिलने वाले ज्यादातर खीरा की सतह पर धूल, बैक्टीरिया या केमिकल्स हो सकते हैं। इसे बिना धोए खाया जाए, तो यह बैक्टीरिया आपके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इससे पेट दर्द और ब्लोटिंग की समस्या हो सकती है।

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एक साथ ज्यादा मात्रा में खाना

यह बात बिल्कुल सच है कि खीरा खाने से शरीर ठंडा रहता है, लेकिन खीरे को ज्यादा मात्रा में खाया जाए, तो इससे पेट की परेशानी हो सकती है। रिसर्च बताती है कि खीरे में मौजूद कुछ तत्व पाचन प्रक्रिया को धीमा कर सकते हैं, खासकर तब जब इसे ज्यादा मात्रा में खाया जाए। एक साथ ज्यादा मात्रा में खीरा खाने से पेट में दर्द, कब्ज, ब्लोटिंग जैसी अन्य परेशानियां हो सकती हैं। इसलिए गर्मियों में खीरे का सेवन एक सीमित मात्रा में ही करें।  Also Read - 40 साल की उम्र में कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए?

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तापमान का ध्यान रखें

खीरे को खाते समय इसके तापमान का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी होता है। कई बार गर्मियों में लोग फ्रिज से तुरंत खीरा निकालकर खा सकते हैं। फ्रिज से तुरंत निकला हुआ ठंडा खीरा स्वास्थ्य के लिहाज से काफी नुकसानदायक होता है। बहुत ज्यादा ठंडा खीरा खाने से पाचन तंत्रिका पर बुरा असर पड़ता है। इससे गैस या दर्द की समस्या हो सकती है, इसलिए गर्मियों में सामान्य तापमान वाला खीरा ही खाएं।

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छिलके साथ खीरा खाना

अक्सर लोग छिलके के साथ ही खीरा खा लेते हैं। लेकिन यह बिल्कुल ही गलत प्रक्रिया है। गर्मी के मौसम में खीरा को हमेशा छीलकर ही खाना चाहिए। कई बार छिलके को उगाने के लिए कई तरह के केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में खीरे के छिलके में सबसे ज्यादा केमिकल और रंग आते हैं, जो सीधे तौर पर सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए गर्मियों में खीरे को हमेशा छीलकर ही खाएं। गर्मियों में आप भी खीरा आते हैं, तो इन गलतियों को दोहराने से बचें।  Also Read - हार्ट में गड़बड़ी होने पर दिखाई देते हैं ये 15 संकेत, नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी