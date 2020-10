1 / 6

Yoga to cure Sexual problems in Hindi: योग में इतनी शक्ति है कि इससे ना सिर्फ शारीरिक और मानसिक समस्याएं दूर होती हैं, बल्कि सेक्सुअल समस्याओं (Yoga to Improve Sexual Life in hindi) का भी इलाज होता है। योग करने से तन-मन को शांति व सुकून मिलता है। योग से तनाव, एंग्जायटी, डिप्रेशन आदि कम होता है। यदि किसी की सेक्सुअल लाइफ बोरिंग हो गई है, सेक्स में रुचि कम होती जा रही है, पुरुषों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन, शीघ्रपतन, लो स्पर्म काउंट जैसी समस्याएं (Sexual problems in hindi) हैं, तो इन सबका इलाज है योग के पास। योग के नियमित अभ्यास से आप अपनी सेक्सुअल लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। एक शोध के दौरान, अधिकतर महिलाओं ने सेक्स के समय एकाग्रता की कमी की बात बताई। यह सेक्स में रुचि कम होने, पार्टनर के साथ भावनात्‍मक लगाव में के कारण हो सकता है। योग के जरिए आप सेक्स के दौरान एकाग्रता में आई कमी को पा सकती हैं। सेक्स टाइम, सेक्स पावर, शारीरिक स्टैमिना आदि में सुधार कर सकते हैं। योग से मेल स्पर्म काउंट भी बढ़ता है, क्वालिटी में सुधार होता है। हम आपको कुछ ऐसे ही योग के बारे में बता रहे हैं, जो पुरुषों और महिलाओं में होने वाली सेक्सुअल समस्याओं (Yoga to Improve Sex Life in hindi) को दूर करते हैं।