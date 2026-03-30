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Mahavir Jayanti 2026: क्या आप जानते हैं 'वर्धमान' का असली मतलब? भगवान से प्रेरित इन नामों में छिपा है सफलता का राज

महावीर जयंती के पावन अवसर पर अपने बच्चे का नाम भगवान महावीर के सिद्धांतों अहिंसा, सत्य, त्याग और करुणा से प्रेरित रखना एक सुंदर और अर्थपूर्ण निर्णय फैसला हो सकता है।

Written by Ashu Kumar Das | Published : March 30, 2026 12:17 PM IST

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भगवान महावीर से प्रेरित बच्चों के नाम

Baby Names Inspired by Mahavir Jayanti : महावीर जयंती जैन समुदाय के लिए एक बड़ा त्योहार है। इस साल 31 मार्च को महावीर जयंती का त्योहार मनाया जाएगा। महावीर जयंती भगवान महावीर को श्रद्धांजलि देने और उनकी शिक्षाओं को याद करने का दिन माना जाता है। महावीर जयंती के खास मौके पर आपके घर बच्चे का जन्म हुआ है या आप अपने बच्चे के लिए भगवान महावीर से प्रेरित नामों की तलाश कर रहे हैं, तो हम आपको बताने भगवान महावीर से प्रेरित बच्चों के नामों की लिस्ट और उनके अर्थ के बारे में। बच्चे का नाम भगवान महावीर के सिद्धांतों अहिंसा, सत्य, त्याग और करुणा से प्रेरित होकर रखना शुभ होता है। आइए जानते हैं इसके बारे में-

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वर्धमान (Vardhman Meaning In Hindi)

भगवान महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। वर्धमान नाम निरंतर बढ़ने वाला, जीवन में प्रगति, समृद्धि और विकास करने वाला माना जाता है। आप अपने बच्चे को भविष्य में आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, तो उसे वर्धमान नाम देना उचित है।  Also Read - एलर्जी अस्थमा और ब्रोंकाइटिस अस्थमा में क्या अंतर है?

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जिनेश (Jinesh Meaning In Hindi)

जिनेश नाम का आसान भाषा में अर्थ होता है, वह व्यक्ति जिसने अपनी इंद्रियों और इच्छाओं पर हर तरह से विजय प्राप्त कर ली हो। जिनेश नाम के बच्चे आत्म नियंत्रण और आत्मज्ञान से भरपूर होते हैं। जिनेश नाम लड़का और लड़की दोनों के लिए सही है।

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श्रेयांस (Shreyans Meaning In Hindi)

जो श्रेष्ठ मार्ग पर चलता है और दूसरों के लिए आदर्श बनता है, उसे श्रेयांस कहा जाता है। श्रेयांस नाम बच्चों में पुण्य और नैतिकता का प्रतीक भी माना जाता है। आप अपने बच्चों को भगवान महावीर की तरह दूसरों का आदर्श बनते हुए देखना चाहते हैं, तो उसे श्रेयांस नाम दे सकते हैं। Also Read - गर्मी में सिर दर्द क्यों होता है? डॉक्टर से जानें, Headache कम करने के तरीके

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संयम (Sanyam Meaning In Hindi)

नाम से ही स्पष्य है, वो व्यक्ति जिसमें आत्म-नियंत्रण और अनुशासन हो। बच्चों का संयम नाम जीवन में संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देता है।

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सम्यक (Samyak Meaning In Hindi)

सही दृष्टि, सही ज्ञान और सही आचरण रखने वाले इंसान को सम्यक कहा जाता है। सम्यक नाम जैन धर्म के तीन रत्नों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। भगवान महावीर से प्रेरित होकर बच्चे का नाम रखने की सोच रहे पेरेंट्स के लिए यह नाम बिल्कुल सही है। Also Read - आम आदमी किन लक्षणों से समझेगा उसे बाइपोलर डिसआर्डर है? इसकी जांच कैसे होती है?

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अहिंसा (Ahimsa Meaning In Hindi)

किसी भी जीव या व्यक्ति को नुकसान न पहुंचाने वाली लड़की को अहिंसा कहा जाता है। जैन धर्म के अनुसार, अहिंसा नाम शांति और करुणा का प्रतीक है।

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आराध्या (Aradhya Meaning In Hindi)

आराध्या नाम पूजनीय और सम्मानित माना जाता है। बेटियों के लिए यह नाम भगवान महावीर की भक्ति और श्रद्धा से जुड़ा हुआ माना जाता है। Also Read - मलाइका अरोड़ा को नहीं होती है पेट की दिक्कत, रोज पानी में डालकर पीती हैं 1 पाउडर

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आर्यव (Aryav Meaning In Hindi)

श्रेष्ठ और सम्मानित व्यक्ति, जो उच्च नैतिक मूल्यों का पालन करता हो उसे आर्यव कहा जाता है। आर्यव नाम सम्मान और श्रेष्ठ पद दिलाता है।

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मोक्ष (Moksha Meaning In Hindi)

जन्म-मरण के चक्र से मुक्ति की प्रक्रिया को मोक्ष कहा जाता है। जैन समुदाय में बच्चे का नाम मोक्ष रखना काफी शुभ माना जाता है। यह नाम जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को दर्शाता है।  Also Read - किडनी में पथरी कैसे बनती है? जानें इस बीमारी के लक्षण, कारण और इलाज क्या हैं

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समता (Samata Meaning In Hindi)

समानता और संतुलन का भाव वाली लड़की को समता कहा जाता है। समता नाम हर परिस्थिति में निष्पक्ष रहने की प्रेरणा देता है। आप अपनी बेटी के लिए यह नाम चुन सकते हैं।