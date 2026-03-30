Mahavir Jayanti 2026: क्या आप जानते हैं 'वर्धमान' का असली मतलब? भगवान से प्रेरित इन नामों में छिपा है सफलता का राज

Baby Names Inspired by Mahavir Jayanti : महावीर जयंती जैन समुदाय के लिए एक बड़ा त्योहार है। इस साल 31 मार्च को महावीर जयंती का त्योहार मनाया जाएगा। महावीर जयंती भगवान महावीर को श्रद्धांजलि देने और उनकी शिक्षाओं को याद करने का दिन माना जाता है। महावीर जयंती के खास मौके पर आपके घर बच्चे का जन्म हुआ है या आप अपने बच्चे के लिए भगवान महावीर से प्रेरित नामों की तलाश कर रहे हैं, तो हम आपको बताने भगवान महावीर से प्रेरित बच्चों के नामों की लिस्ट और उनके अर्थ के बारे में। बच्चे का नाम भगवान महावीर के सिद्धांतों अहिंसा, सत्य, त्याग और करुणा से प्रेरित होकर रखना शुभ होता है। आइए जानते हैं इसके बारे में-