लंग कैंसर के शुरुआती लक्षण क्या हैं? इन संकेतों को बिल्कुल नजरअंदाज न करें

1. लगातार रहने वाली खांसी

CDC के अनुसार, जब लंग कैंसर की शुरुआत होती है तो लगातार खांसी की समस्या रह सकती है। इसलिए अगर लंबे समय तक खांसी हो रही है या 3 सप्ताह से ज्यादा समय से खांसी है, तो इस संकेत की अनदेखी न करें। खासकर, अगर दवा लेने के बाद खांसी में आराम न मिले तो डॉक्टर से जरूर मिलें। लंबे समय तक होने वाली खांसी, लंग कैंसर का शुरुआती संकेत हो सकता है। इतना ही नहीं, कुछ मामलों में लंग कैंसर की वजह से खांसी होने पर बलगम के साथ खून भी निकल सकता है। Also Read - आयुर्वेद एक्सपर्ट्स से जानें किन बातों का ध्यान रखकर फेफड़ों के कैंसर के खतरे को कम किया जा सकता है?