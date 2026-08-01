लंग कैंसर के शुरुआती लक्षण क्या हैं? इन संकेतों को बिल्कुल नजरअंदाज न करें

किन लोगों में ज्यादा होता है खतरा?
WHO के अनुसार, धूम्रपान लंग कैंसर का सबसे बड़ा जोखिम कारक है। लेकिन, केवल स्मोकर्स ही नहीं बल्कि पैसिव स्मोकिंग, वायु प्रदूषण, रेडॉन गैस, एस्बेस्टस और कुछ अन्य हानिकारक रसायनों के संपर्क में आने वाले लोगों में भी इसका खतरा ज्यादा बना रहता है। कई मामलों में लंग कैंसर उन लोगों में भी पाया जाता है जिन्होंने कभी धूम्रपान नहीं किया होता है।
अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण लगातार 2–3 सप्ताह से अधिक समय तक बना रहे, खासकर लगातार खांसी, खांसी में खून, सांस फूलना या सीने में दर्द, तो डॉक्टर से सलाह लें। समय पर जांच से बीमारी का जल्दी पता लग सकता है और इलाज के बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। Also Read - क्या लंग कैंसर अनुवांशिक बीमारी है? एक्सपर्ट से समझिए कैंसर का रिस्क बढ़ाने में DNA का रोल