इस कारण से हुआ राज -कविता का तलाक

Raj Kundra interview on Ex wife kavita Divorce in Hindi: मशहूर बिजनेसमैन और बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा (Raj Kundra) ने अपनी पूर्व पत्नी को लेकर एक सनसनीखेज खुलासा किया है। राज कुंद्रा ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में दावा किया है कि उनकी पहली पत्नी कविता (Ex wife kavita) का उनकी बहन के पति यानि कि जीजा के साथ अफेयर था। और इसी कारण से राज ने कविता से अलग होने का फैसला लिया था और अपनी पूर्व पत्नी को तलाक दे दिया था। कुंद्रा ने पिंकविला को दिए एक इंटरव्यू (Raj Kundra interview on Ex wife kavita in Hindi) में कहा, मैं, मेरे पापा, मेरी मां और बहन हम सभी एक घर में रह रहे थे। मेरे जीजा भी उसी घर में रहते थे, जो भारत से यूके में पांव जमाने के लिए आए थे। वह (उनकी पहली पत्नी) मेरे जीजा के काफी करीब आ गई थी। जब भी मैं बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाता था, वह उसके साथ अधिक से अधिक समय बिताती थी। मेरे परिवार के कई सदस्यों और यहां तक कि मेरे ड्राइवर को भी लगा कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है, लेकिन मैंने कभी यकीन नहीं किया। मैंने कभी उस पर शक नहीं किया।