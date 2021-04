1 / 6

अमिताभ बच्‍चन-रेखा-जया बच्‍चन (Amitabh Bachchan, Rekha and jaya bachchan in Hindi)

एक आम व्‍यक्ति की जब शादी होती है तो वो 7 वचन लेता है जिसमें से एक वचन होता है जिस शख्‍स के साथ आपकी शादी हो रही है उसके साथ ही अगले 7 जन्‍म बिताने का वादा करना। हालांकि 7 जन्‍म का तो नहीं पता लेकिन इस जन्‍म में हर आम व्‍यक्ति यही कोशिश करता है कि वो पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने पति/पत्‍नी के साथ रहे। आम लोगों में शादी के बाद किसी पराय पुरुष/महिला के साथ संबंध होना बहुत बड़ी बात मानी जाती है और समाज इसे स्‍वीकार भी नहीं करता है। लेकिन बॉलीवुड में ऐसा नहीं है। यहां शादीशुदा होने के बावजूद अफेयर करना या डेट करना बहुत आम बात है। बॉलीवुड में शादीशुदा होने के बावजूद दूसरे इंसान के साथ अफेयर होने के कई उदाहरण हैं, लेकिन वो अफेयर आज तक सबसे चर्चित और रोचक रहा है वो है महानायक अमिताभ बच्‍चन और रेखा का अफेयर। रेखा और अमिताभ का अफेयर (Amitabh Bachchan and Rekha Affair in Hindi) किसी से छिपा नहीं है। दोनों की ऑनस्‍क्रीन कैमिस्‍ट्री, अफेसर की बात सामने आते ही अमिताभ बच्‍चन का रेखा के साथ काम करने से मना करना और पति की मौत हो जाने के बावजूद रेखा का आज तक मांग भरना इस बात का सबूत है कि दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए खूब प्‍यार है। हालांकि इन दोनों में से कभी भी किसी ने खुलकर इस रिश्‍ते को अपनाया नहीं है। साथ ही लोगों को ये बात भी खूब परेशान करती है कि जब अमिताभ ने अपनी मर्जी से जया बच्‍चन (jaya bachchan and Amitabh Bachchan in Hindi) से शादी की थी तो क्‍यों शादी के बाद भी उनका रेखा के साथ अफेयर रहा? तो आज हम आपको रेखा और अमिताभ के अफेयर के बारे में बताने के साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर क्‍यों कुंवारी लड़कियों का दिल शादीशुदा मर्द पर आता है या शादीशुदा होने के बावजूद एक पुरुष क्‍यों अफेयर करता है।