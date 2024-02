सुबह उठते ही सबसे पहले महसूस होने वाले ये लक्षण हो सकते हैं लिवर डैमेज का संकेत, इन 5 लक्षणों की करें पहचान

लिवर के ये लक्षण न करें इग्नोर (Do Not Ignore These Liver Related Symptoms)









Early morning symptoms of liver damage: लिवर हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, जो शरीर के अंदर कई जरूरी काम करता है। लिवर को सही तरीके से काम करने के लिए स्वस्थ रहना जरूरी होता है और इसलिए हमेशा सही डाइट व लाइफस्टाइल को मेटेंन करने की ही सलाह दी जाती है, जिससे आपका लिवर हेल्दी रहे। हालांकि, खराब लाइफस्टाइल, अनहेल्दी डाइट और किसी बीमारी के कारण बार-बार दवाएं लेने के कारण इसका विपरीत प्रभाव लिवर पर पड़ रहा है, जिसके कारण आपका लिवर डैमेज होने का खतरा ज्यादा रहता है। सही लाइफस्टाइल और हेल्दी डाइट हैबिट्स के साथ-साथ लिवर से जुड़ी बीमारियों की समय रहते पहचान करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इस लेख में हम आपको लिवर की बीमारी से जुड़े कुछ ऐसे ही लक्षणों के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। (Liver related symptoms that should not be ignored)