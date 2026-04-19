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World Liver Day 2026: लहसुन, नींबू से लेकर हल्दी तक, लिवर को डिटॉक्स करने के लिए अपनाएं ये 5 घरेलू उपाय

How to Detox Liver at home: लिवर को डिटॉक्स करने के लिए किसी टॉनिक या दवा नहीं बल्कि कुछ घरेलू उपायों को अपनाने की जरूरत होती है। आइए जानते हैं वो कौन से उपाय हैं, जो लिवर को डिटॉक्स कर सकते हैं।

Written by Ashu Kumar Das | Published : April 19, 2026 7:55 PM IST

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19 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड लिवर डे

आज की तेज रफ्तार जिंदगी में फिजिकल एक्टिविटी की कमी, बाहर का खाना, प्रोसेस्ड फूड और कोल्ड ड्रिंक्स ज्यादा मात्रा में पीने की वजह से लोगों को लिवर से जुड़ी बीमारियां हो रही हैं। लिवर शरीर का एक अहम हिस्सा है, जो खून को साफ करने, पाचन में मदद करने और शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। जब हम लिवर की सही तरीके से देखभाल नहीं करते हैं, तो यह कमजोर होने लगता है। लिवर जैसे महत्वपूर्ण अंग को बीमारियों के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल 19 अप्रैल को वर्ल्ड लिवर डे मनाया जाता है। वर्ल्ड लिवर डे के खास मौके पर हम आपको बताने जा रहे हैं, उन देसी नुस्खों के बारे में, जिन्हें घर पर ही अपनाकर आप लिवर को डिटॉक्स कर सकते हैं।

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लिवर को स्वस्थ कैसे रखें?

विभिन्न प्रकार की मेडिकल रिसर्च में यह बात सामने आई है कि लिवर को स्वस्थ रखने में खानपान का अहम रोल होता है। खानपान सही हो तो लिवर को न सिर्फ बीमारियों से बचाया जा सकता है, बल्कि आजीवन बीमारियों से बचा जा सकता है। तो चलिए अब जानते हैं उन चीजों के बारे में, जो लिवर को स्वस्थ बनाए रखने में मददगार होते हैं।  Also Read - बिना मौसम की बारिश आपको कर सकती है बीमार, अगर भीग गए हैं तो जरूर करें ये काम

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लिवर के लिए लहसुन के फायदे

लिवर को डिटॉक्स करने में लहसुन भी बहुत फायदेमंद होता है। विभिन्न प्रकार की रिसर्च में यह बात सामने आई है कि लहसुन में सल्फर तत्व पाए जाते हैं, जो लिवर के एंजाइम्स को तेजी से एक्टिव करते हैं। रोजाना लहसुन की 1 कच्ची कली खाने से शरीर के अंदर मौजूद जहरीले पदार्थ बाहर निकलने लगते हैं। इसके अलावा, लहसुन में एंटीबैक्टीरियल गुण भी होते हैं, जो लिवर को विभिन्न प्रकार के संक्रमण से बचाने में मदद करते हैं।

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ग्रीन टी है लिवर के लिए फायदेमंद

ग्रीन टी एक सुपरफूड है। अक्सर लोग ग्रीन टी का सेवन वजन घटाने के लिए करते हैं, लेकिन यह लिवर को डिटॉक्स करने में भी मददगार है। ग्रीन टी में कैटेचिन्स नाम के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो लिवर में जमा फैट को कम करने में मदद करते हैं। रोजाना 1 कप ग्रीन टी पीने से शरीर का मेटाबॉलिज्म तेज होता है। इससे लिवर के आसपास फैट जमने की संभावना कम हो जाती है।  Also Read - क्या सिगरेट और शराब पीने से हड्डियां कमजोर होती हैं?

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हरी पत्तेदार सब्जियां

पबमेड हेल्थ की बेवसाइट पर छपी रिसर्च बताती है कि हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, सरसों और ब्रोकली लिवर के लिए बेहद फायदेमंद होती हैं। हरी पत्तेदार सब्जियों में पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। जब हम रोजमर्रा के खानपान में हरी पत्तेदार सब्जियों को शामिल करते हैं, तो यह शरीर में जमा हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में मदद करती हैं। इनमें मौजूद क्लोरोफिल खून को साफ करने में मदद करता है, जिससे लिवर पर पड़ने वाला दवाब कम होता है। हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से लिवर डिटॉक्स होकर बेहकर तरीके से काम करता है।

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Lemon Is Beneficial For The Liver

नींबू का सेवन भी लिवर के लिए फायदेमंद माना गया है। नींबू में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। नींबू को विभिन्न प्रकार से डाइट में शामिल करने से लिवर को साफ करने में मदद मिलती है। नींबू का विटामिन सी शरीर में फैट जमने की प्रक्रिया को भी धीमा करता है। इससे लिवर में जमा अतिरिक्त चर्बी कम होने लगती है। सुबह खाली पेट नींबू पानी पीने से फैटी लिवर और लिवर से जुड़ी अन्य बीमारियों का खतरा धीरे- धीरे कम होने लगता है।  Also Read - लाइफस्टाइल से जुड़ी किन गलतियों के कारण कोलन कैंसर का खतरा बढ़ रहा है?

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हल्दी

हल्दी को भी आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान में लिवर के लिए बहुत फायदेमंद माना गया है। हल्दी में करक्यूमिन नाम का तत्व होता है, जो सूजन को कम करता है और लिवर की कोशिकाओं की मरम्मत में मदद करता है। जब लिवर में सूजन आती है, तो हल्दी उसे ठीक करने की प्रक्रिया को तेज करती है।