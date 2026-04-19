19 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड लिवर डे









आज की तेज रफ्तार जिंदगी में फिजिकल एक्टिविटी की कमी, बाहर का खाना, प्रोसेस्ड फूड और कोल्ड ड्रिंक्स ज्यादा मात्रा में पीने की वजह से लोगों को लिवर से जुड़ी बीमारियां हो रही हैं। लिवर शरीर का एक अहम हिस्सा है, जो खून को साफ करने, पाचन में मदद करने और शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। जब हम लिवर की सही तरीके से देखभाल नहीं करते हैं, तो यह कमजोर होने लगता है। लिवर जैसे महत्वपूर्ण अंग को बीमारियों के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल 19 अप्रैल को वर्ल्ड लिवर डे मनाया जाता है। वर्ल्ड लिवर डे के खास मौके पर हम आपको बताने जा रहे हैं, उन देसी नुस्खों के बारे में, जिन्हें घर पर ही अपनाकर आप लिवर को डिटॉक्स कर सकते हैं।