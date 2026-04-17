गर्मी में ऑफिस जाते हुए अपने साथ जरूर रखें नींबू पानी, सेहत को मिलते हैं ये 5 फायदे

तपती धूप, गर्मी और पसीने की वजह से शरीर में पानी की कमी होने लगती है। इसलिए हर व्यक्ति को घर से बाहर निकलते समय अपने साथ नींबू पानी जरूर रखना चाहिए। खासकर, अगर आप वर्किंग हैं और ऑफिस या फील्ड पर जाते हैं, तो नींबू पानी की एक बोतल अपने साथ जरूर रखें। गर्मियों में शरीर को ठंडक प्रदान करने के लिए नींबू पानी का सेवन करना बहुत जरूरी होता है। नींबू में विटामिन सी, पोटैशियम, साइट्रिक एसिड जैसे तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर के लिए जरूरी माने जाते हैं। नींबू पानी शरीर को पर्याप्त पोषण प्रदान करता है और शरीर को ताजगी भी देता है। इसलिए गर्मियों में अपनी रेगुलर डाइट में नींबू पानी जरूर पीना चाहिए। आइए, आरोग्य डाइट और न्यूट्रिशन क्लीनिक की डाइटिशियन डॉ. सुगीता मुटरेजा से जानते हैं गर्मियों में नींबू पानी पीने के फायदों के बारे में-