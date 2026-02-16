आलू के साथ नींबू का रस









आप चाहें तो आलू के रस के साथ भी नींबू का रस मिलाकर लगा सकते हैं। आलू के रस में भी ब्लीचिंग एजेंट होते हैं, जो दाग-धब्बों और पिग्मेंटेशन को कम करने में मदद करते हैं। इसके लिए आप एक चम्मच आलू का रस लें और इसमें नींबू का रस मिलाएं। इसमें पानी जरूर मिलाएं, वरना त्वचा पर जलन और खुजली जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं और 2-3 मिनट तक लगाकर रखें। इससे दाग धीरे-धीरे काफी हद तक कम होने लगेंगे। हालांकि, आलू का रस त्वचा को ड्राई बना सकता है। इसलिए इसका ज्यादा इस्तेमाल त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है। Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।