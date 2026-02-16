Select Language

चेहरे के दाग-धब्बे से परेशान हैं? 5 रुपए की इस चीज से मिट जाएंगे सारे काले धब्बे और पिग्मेंटेशन

Lemon Juice for Dark Spots: चेहरे के दाग-धब्बे और पिग्मेंटेशन मिटाने के लिए नींबू के रस का यूज किया जा सकता है। आप 5 रुपए में एक या दो नींबू आराम से मिल जाएंगे।

Written by Anju Rawat | Published : February 16, 2026 6:59 PM IST

5 रुपए की कौन-सी चीज मिटाएगा दाग-धब्बे

Lemon Juice for Face Dark Spots: आजकल ज्यादातर लोग त्वचा से जुड़ी किसी-न-किसी समस्या से जूझ रहे हैं। इसमें दाग-धब्बे, झाइयां और पिग्मेंटेशन जैसी समस्याएं बेहद आम हैं। चेहरे के दाग पूरी खूबसूरती को खराब कर देते हैं। यही वजह है कि कई लोग चेहरे के दाग मिटाने के लिए महंगे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं। हालांकि, सभी लोग महंगे और मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स का खर्चा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ऐसे में वे चाहें तो घर पर मौजूद चीजों से ही चेहरे के दाग-धब्बे मिटा सकते हैं। अगर आपके चेहरे पर भी दाग-धब्बे या पिग्मेंटेशन हैं तो आप सिर्फ 5 रुपए खर्च करके, दाग मुक्त त्वचा पा सकते हैं। जी हां, सिर्फ 5 रुपए का एक नींबू खरीदें और इसका रस निकालकर चेहरे पर लगाएं। इससे आपके चेहरे के सारे दाग-धब्बे मिट जाएंगे और त्वचा की रंगत भी साफ हो जाएगी।

दाग-धब्बे मिटाने में कैसे असरदार है नींबू का रस?

नींबू के रस में साइट्रिक एसिड होता है, जो दाग-धब्बों को मिटाने में बेहद असरदार होता है। यह नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है, जो दाग-धब्बों, झाइयों और पिग्मेंटेशन को कम करने में मदद करता है। नींबू का रस लगाने से डेड स्किन सेल्स भी रिमूव होते हैं। इतना ही नहीं, नींबू के रस में विटामिन सी भी होता है, जो त्वचा की रंगत को साफ करता है और स्किन को ग्लोइंग बनाता है। Also Read - AI की मदद से मिट गए मेरे चेहरे के दाग-धब्बे, क्या वाकई असरदार है ये नुस्खा

दाग-धब्बे मिटाने के लिए नींबू का रस कैसे लगाएं?

नींबू को भूलकर भी सीधे तौर पर चेहरे पर नहीं लगाना चाहिए। आप एलोवेरा जेल के साथ मिलाकर नींबू के रस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप 2 चम्मच एलोवेरा जेल लें। इसमें नींबू का रस मिलाएं और थोड़ा-सा गुलाब जल मिलाएं। इसे चेहरे पर अप्लाई करें और 1-2 मिनट तक हल्के हाथों से मालिश करें। 10 से 15 मिनट बाद चेहरे को नॉर्मल पानी से धो लें। एलोवेरा त्वचा को मुलायम और चमकदार बनाता है। यह दाग-धब्बों को कम करने में भी असरदार होता है।

नींबू का रस लगाते समय बरतें ये सावधानियां

नींबू के रस को भूलकर भी सीधे तौर पर चेहरे पर अप्लाई नहीं करना चाहिए। इससे आपको जलन हो सकती है। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, तो नींबू का रस लगाने से बचना चाहिए। नींबू का रस लगाने के बाद धूप में जाने से बचना चाहिए। नींबू के बाद चेहरे पर सनस्क्रीन का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। चेहरे पर कील-मुंहासे या पिंपल्स हैं, तो भी नींबू का इस्तेमाल करने से बचें। अगर नींबू का रस लगाने से जलन, इरिटेशन या खुजली तो त्वचा को तुरंत साफ कर लें। Also Read - चेहरे के दाग-धब्बे मिटाने के लिए क्या लगाना चाहिए?

आलू के साथ नींबू का रस

आप चाहें तो आलू के रस के साथ भी नींबू का रस मिलाकर लगा सकते हैं। आलू के रस में भी ब्लीचिंग एजेंट होते हैं, जो दाग-धब्बों और पिग्मेंटेशन को कम करने में मदद करते हैं। इसके लिए आप एक चम्मच आलू का रस लें और इसमें नींबू का रस मिलाएं। इसमें पानी जरूर मिलाएं, वरना त्वचा पर जलन और खुजली जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं और 2-3 मिनट तक लगाकर रखें। इससे दाग धीरे-धीरे काफी हद तक कम होने लगेंगे। हालांकि, आलू का रस त्वचा को ड्राई बना सकता है। इसलिए इसका ज्यादा इस्तेमाल त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है। Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।