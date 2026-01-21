Select Language

रातभर आंखों पर लगाकर रखें ये 1 चीज, डार्क सर्कल्स को दूर करने में है फायदेमंद

Potato Se Under Eye Cream Kaise Bnaye: क्या आपकी आंखें भी डार्क सर्कल्स की वजह से काली दिखने लगी है? अगर हां तो आइए हम आपको इस एक नुस्खे के बारे में बताएं जिसका हफ्ते में 2-3 बार इस्तेमाल करने बाद आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा।

Written by Vidya Sharma | Published : January 21, 2026 1:17 PM IST

डार्क सर्कल्स कैसे ठीक करें?

Dark Circles Kaise Kam Kare: रात को देर से सोने से लेकर लंबे समय तक फोन और लैपटॉप का इस्तेमाल करने तक, यह कुछ चीजें हैं जो हमारी आदत बन गई हैं। भले ही हमें इनसे होने वाले नुकसान के बारे में अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी हम इन्हें नहीं सुधार रहे हैं। इन आदतों का सबसे पहला असर हमारी आंखों पर देखने को मिलता है। हम बात कर रहे हैं उन डार्क सर्कल्स की जो हमारी आंखों के नीचे जमा हो जाते हैं। अगर आपका चेहरा भी काले घेरों की वजह से डल और बीमार जैसा लगता है तो फिक्र न करें। क्योंकि आज हम आपको इस लेख में 1 ऐसे असरदार नुस्खे के बारे में बताने वाले हैं, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने डार्क सर्कल्स को हफ्तेभर में ही हल्का कर देंगे। आइए बिना देर किए हम इस नुस्खे को जानें।

यह नुस्खा है आलू का

जी हां आज हम आपको जिस नुस्खे के बारे में बताने वाले हैं, जिसे बनाने के लिए आलू के रस का इस्तेमाल किया जाने वाला है। आपको बता दें कि आलू के रस में ब्लिचिंग गुण होते हैं जो डार्क सर्कल्स से लेकर स्किन पर होने वाले कई स्कार्स को हल्का करने में मदद करते हैं। लेकिन क्योंकि इसमें ब्लीचिंग गुण होते हैं, इसलिए इसे डायरेक्ट फेस पर नहीं लगाया जा सकता है। Also Read - बदन दर्द से परेशान बार-बार पेन किलर लेना हो सकता है खतरनाक! इन देसी नुस्खों से पाएं दर्द से तुरंत छुटकारा

आलू से अंडर आई क्रीम बनाने के लिए क्या चाहिए?

डार्क सर्कल्स को कम व ठीक करने के लिए आज हम आपको आलू से तैयार एक बहुत ही असरदार क्रीम बनाने का तरीका बताने वाले हैं। इसे बनाने के लिए आपको चाहिए एक आलू, 2 चम्मच एलोवेरा जेल, 1 चम्मच ग्लिसरीन और 1 विटामिन ई कैप्सूल की जरूरत है। आइए आपको बताते हैं बताई गई सामग्री से क्रीम कैसे बनानी है।

आलू के डार्क सर्कल्स कम करने वाली क्रीम कैसे बनाएं?

सबसे पहले आप एक कटोरी लें और इसमें 2 चम्मच एलोवेरा जेल, 4-5 चम्मच 1 आलू का रस, ग्लिसरीन और विटामिन ई ऑयल डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। जब आप इन सभी चीजों को 5 मिनट तक मिक्स करेंगे तो यह वाइट कलर की क्रीम सा बन जाएगा। इसे आप रोज रात को सोने से पहले अपनी आंखों के नीचे लगाएं और ओवरनाइट के लिए छोड़ दें। इस नुस्खे को आप रोज एक-एक दिन छोड़कर इस्तेमाल कर सकते हैं। Also Read - क्या सच में कॉन्ट्रासेप्टिव लेने से बांझपन का खतरा बढ़ जाता है? जानें क्या पड़ता है शरीर पर असर

डार्क सर्कल्स कम करने के अन्य तरीके

आंखों के नीचे जमे काले घेरों को कम करने के लिए आप रोज रात को समय पर सोएं, फोन का कम से कम इस्तेमाल करें खासकर रात को, अपनी डाइट पर ध्यान दें। अगर ज्यादा डार्क सर्कल्स हो रहे हैं तो काजल व आईलाइनर जैसे मेकअप प्रोडक्ट का कम इस्तेमाल करें। यह आंखों को और काला कर देते हैं। इसके अलावा खूब पानी पिएं और स्किन को हाइड्रेट रखें।

आलू की क्रीम लगाने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

आलू में ब्लिचिंग गुण होते हैं, जो सेंसिटिव व ड्राई स्किन वालों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। यही कारण है कि हमने इसमें एलोवेरा जेल और विटामिन ई ऑयल मिक्स किया है। आलू को अपनी स्किन पर लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूरी करें क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि एक नुस्खा हर किसी की स्किन पर सूट करे। Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है। Also Read - उम्र के साथ तेज होता जाएगा आपका दिमाग, बस आज से शुरू करने होंगे ये एक्सरसाइज