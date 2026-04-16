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गर्मियों में बार-बार हो जाता है बीपी लो? अपने साथ जरूर रखें ये 5 चीजें

Verified Medically Reviewed By: Dr. Raman Kumar

Summer Tips for Health: गर्मियों में अगर आपका बीपी लो हो जाता है तो आप अपने साथ कुछ चीजों को जरूर रखें। इससे शरीर हाइड्रेटेड रहेगा और बीपी भी कंट्रोल में रहेगा।

Written by Anju Rawat | Published : April 16, 2026 10:59 AM IST

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गर्मियों में अपने साथ क्या रखना चाहिए?

गर्मी का मौसम आते ही व्यक्ति तरह-तरह की स्वास्थ्य परेशानियों से जूझने लगता है। इसमें बीपी कम होना एक सबसे आम समस्या है। लो बीपी की वजह से चक्कर आने और सिरदर्द जैसे लक्षण महसूस हो सकते हैं। व्यक्ति को घबराहट और बेचैनी हो सकती है। खासकर, घर से बाहर निकलने पर यह समस्या बेहद आम है। कई लोगों को बस, मेट्रो या ऑफिस में लो बीपी की वजह से चक्कर आ जाते हैं। अगर गर्मी में आपका भी बार-बार बीपी कम हो जाता है, तो अपने साथ कुछ चीजें जरूर रखें, जो बीपी को बढ़ाने में मदद करते हैं। आइए, अकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस ऑफ इंडिया के चेयरमैन और जनरल फिजिशियन डॉ. रमन कुमार से जानते हैं गर्मियों में बीपी लो होता है तो बाहर निकलते समय अपने साथ क्या-क्या रखें?

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1. चॉकलेट या टॉफी जरूर रखें

अगर गर्मी के मौसम में आपको बार-बार बीपी लो की वजह से चक्कर आने जैसी समस्या होती है, तो अपने साथ चॉकलेट या टॉफी जरूर रखें। दरअसल, अचानक बीपी गिरने से शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाने के लिए चॉकलेट, मीठे बिस्किट या टॉफी अपने साथ जरूर रखें।  Also Read - गर्मियों में जरूर पिएं नारियल पानी, पेट को मिलेगी ठंडक और हीट स्ट्रोक से होगा बचाव

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2. पानी की बोतल रखें

गर्मियों में हर व्यक्ति को घर से बाहर निकलने पर अपने साथ एक पानी की बोतल जरूर रखनी चाहिए। गर्मियों में समय-समय पर पानी पीना बहुत जरूरी होता है। अगर आप बार-बार पानी पीते रहेंगे तो इससे बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी और बीपी लो की समस्या भी नहीं होगी।

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3. नींबू-नमक का पानी रखें

गर्मियों में अपने साथ एक बोतल में नींबू और नमक का पानी भी जरूर रखें। नींबू और नमक के पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो बॉडी को रिलैक्स रखते हैं। नींबू पानी पीने से शरीर को एनर्जी मिलती है और बीपी भी कंट्रोल में बना रहता है। आप चाहें तो ओआरएस का घोल भी अपने साथ रख सकते हैं।  Also Read - गर्मियों में कैसे रखें शिशु की सेहत का ख्याल? एक्सपर्ट के बताए ये टिप्स आएंगे आपके काम

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4. छाता या टोपी अपने साथ रखें

गर्मियों में लंबे समय तक धूप में रहने की वजह से बीपी लो हो सकता है। इसलिए सीधी धूप से बचने के लिए अपने साथ छाता जरूर रखें। इससे धूप सीधे आप पर नहीं पड़ेगी और बीपी लो की संभावना भी कम हो जाएगी।

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5. छीले हुए बादाम

गर्मियों में अपने साथ छीले हुए बादाम जरूर रखें। आप रात को बादाम भिगोकर रख दें, इनका छिलका निकाल लें और घर से बाहर निकलते समय एक टिफिन में ले जाएं। आप चाहें तो भुने हुए चने भी ले जा सकते हैं। इनमें सोडियम होता है, जो बीपी को सामान्य करने में मदद करते हैं। Also Read - गर्मियों में पसीने की बदबू से हो रहे हैं परेशान, आजमाएं ये नेचुरल उपाय