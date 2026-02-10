Select Language

कब्ज से मिनटों में राहत दिलाए ये 5 देसी ड्रिंक्स, टॉयलेट सीट पर बैठते साफ हो जाएगी पेट की गंदगी

Drinks for Constipation : कब्ज की परेशानी होने पर पेट साफ जैसा महसूस नहीं होता है। वहीं, लंबे समय तक अगर कब्ज की शिकायत रहे, तो काफी तकलीफ होने लगती है। इस स्थिति में सुधार के लिए आप कुछ खास तरह का ड्रिंक पी सकते हैं। आइए जानते हैं इस बारे में-

Written by Kishori Mishra | Published : February 10, 2026 5:04 PM IST

कब्ज की परेशानी कैसे दूर करें?

Natural drinks for constipation: पेट फूलना, गैस बनना, कब्ज बनना या पेट में खाने के तुरंत बाद दर्द होना या फिर टॉयलेट जाने की इच्छा होना ये सभी पाचन संबंधी परेशानियां होती हैं। जो वैसे तो बहुत आम दिखती हैं, लेकिन अगर इन समस्याओं से निजात ना पाया जाए, तो ये ओवरऑल हेल्थ को प्रभावित करती हैं। खैर, यहां हम आपको कुछ ऐसी घरेलू ड्रिंक्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जो पेट के लिए बहुत अच्छी होती हैं। ये ड्रिंक्स आप रोजाना पी सकते हैं, इनसे फायदे तो बहुत होते हैं और साइड इफेक्ट्स कुछ भी नहीं। ये ड्रिंक्स जल्दी ठीक करने के बजाय पाचन को सपोर्ट करने पर ध्यान देती हैं। दरअसल, इंडियन फूड्स में मसाले की भरमार होती है, जो सेहत के लिए फायदेमंद होने के साथ-साथ नुकसानदायक भी हो सकते हैं। दरअसल, कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिनमें गरम मसाला सूट नहीं करता है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति ज्यादा गरम मसाले से बनी सब्जी खा ले, तो उसे गैस या ब्लोटिंग महसूस हो सकती है। खैर, यहां हम आपको भारतीय रसोई में पाई जाने वाली कुछ ऐसी चीजों से बनी ड्रिंक्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जो पेट की समस्याओं को दूर करने में कारगर होती है।

कब्ज से राहत दिलाए जीरा पानी

जीरा पानी पेट फूलने और धीमे पाचन को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल, जीरे में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं, जो पेट के एंजाइम की एक्टिविटी को सपोर्ट करते हैं, जिससे खाना आसानी से पचता है। यह ड्रिंक अक्सर गर्म पिया जाता है, जिससे यह रेगुलर इस्तेमाल के लिए, खासकर भारी या अनियमित खाने के बाद परफेक्ट होता है। इसे बनाने के लिए एक गिलास गर्म पानी में एक चम्मच जीरा डालकर उबाल लें। फिर हल्का ठंडा करके गुनगुना ही पिएं।

सौंफ का पानी कब्ज की करे छुट्टी

सौंफ का पानी भी आमतौर पर गैस कम करने और पेट की अकड़न को कम करने के लिए पिया जता है। वैसे तो सौंफ का माउथ फ्रेशनर के तौर पर खाया जाता है, क्योंकि यह मुंह की बदबू को खत्म करता है, लेकिन यह पाचन को भी बेहतर बनाता है। ऐसे में यह ड्रिंक उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिन्हें खाने के बाद पेट फूलने जैसा महसूस होता है। यह धीरे-धीरे काम करता है और रोज़ाना की दिनचर्या को आसान बना देता है। इसके पानी को आप ज्यादा गर्म न पिएं।

अदरक और अजवाइन का पानी कब्ज से दिलाए आराम

अदरक और अजवाइन एक साथ पेट की मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। जिन लोगों को पेट में भारीपन की समस्य महसूस होती है, उनके लिए यह काफी फायदेमंद होता है। इस ड्रिंक का इस्तेमाल अक्सर तब किया जाता है जब पाचन धीमा होता है। सर्दियों के मौसम के लिए यह एक परफेक्ट ड्रिंक है, क्योंकि इसका तसीर गर्म होता है और यह पाचन को बेहतर बनाने के साथ-साथ शरीर को गर्माहट भी देता है।

सादी छाछ कब्ज और गैस का करे इलाज

पाचन को अच्छा बनाने के लिए छाछ भी एक बेहतरीन विकल्प है। दरअसल, इसमें नेचुरल प्रोबायोटिक्स होते हैं, जिनके ज़रिए पेट के संतुलन को बनाए रखने में मदद मिलती है। यह खराब पाचन के कारण होने वाली सूजन को कम करने में मदद करती है और लंच के बाद अच्छी रहती है।

नींबू पानी

नींबू पानी

कब्ज और गैस की परेशानी को दूर करने के लिए नींबू पानी भी फायदेमंद हो सकता है। इसमें मौजूद गुण