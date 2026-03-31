इजराइल Vs ईरान : किस देश की फर्टिलिटी रेट ज्यादा है? जानिए चाइल्ड बर्थ के मामले में कौन सा देश है आगे

इजराइल Vs ईरान, किस देश की महिला पैदा कर रही हैं ज्यादा बच्चे?









Iran Israel Fertility Rate : अखबार हो या फिर टीबी, इन दिनों हर जगह मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव की खबरे नजर आ रही हैं। युद्ध की खबरों के बीच इजराइल और ईरान देशों की फर्टिलिटी रेट ने लोगों को अपनी ओर ध्यान खींचा है। हम में से कई लोग जहां, युद्ध की वजह से गैस महंगा हो गया, तेल देश में नहीं आ रहा, जैसी खबरों पर ध्यान दे रहे हैं। वहीं, कुछ लोगों का ध्यान इन दोनों की फर्टिलिटी रेट पर जा रहा है। क्या आप में से कोई जानते हैं कि इन दोनों देशों की फर्टिलिटी रेट के बारे में जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि इन दोनों देशों में से कौन सा देश सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करता है? शायद आप में से कई लोग इस बात से अनजान हों। आइए इस आर्टिकल में जानते हैं, दोनों देशों में से कौन सा देश सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करता है?