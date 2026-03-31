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इजराइल Vs ईरान : किस देश की फर्टिलिटी रेट ज्यादा है? जानिए चाइल्ड बर्थ के मामले में कौन सा देश है आगे

Iran Vs Israel Fertility Rate: इजराइल और ईरान के युद्ध की चर्चा इन दिनों काफी ज्यादा हो रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं इन दोनों देशों में से कौन से देश की महिला ज्यादा बच्चे पैदा करती है? अगर नहीं, तो आइए जानते हैं-

Written by Kishori Mishra | Updated : March 31, 2026 4:55 PM IST

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इजराइल Vs ईरान, किस देश की महिला पैदा कर रही हैं ज्यादा बच्चे?

Iran Israel Fertility Rate : अखबार हो या फिर टीबी, इन दिनों हर जगह मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव की खबरे नजर आ रही हैं। युद्ध की खबरों के बीच इजराइल और ईरान देशों की फर्टिलिटी रेट ने लोगों को अपनी ओर ध्यान खींचा है। हम में से कई लोग जहां, युद्ध की वजह से गैस महंगा हो गया, तेल देश में नहीं आ रहा, जैसी खबरों पर ध्यान दे रहे हैं। वहीं, कुछ लोगों का ध्यान इन दोनों की फर्टिलिटी रेट पर जा रहा है। क्या आप में से कोई जानते हैं कि इन दोनों देशों की फर्टिलिटी रेट के बारे में जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि इन दोनों देशों में से कौन सा देश सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करता है? शायद आप में से कई लोग इस बात से अनजान हों। आइए इस आर्टिकल में जानते हैं, दोनों देशों में से कौन सा देश सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करता है?

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विकसित देश है इजराइल, फिर भी फर्टिलिटी रेट है हाई

इलजाइल एक विकसित देश है। इस देश का प्रजनन दर, ईरान की तुलना में अधिक है। ईरान का फर्टिलिटी रेट इतना ज्यादा गिर चुका है कि यह देश जनसंख्या संकट की ओर बढ़ रहा है। ऐसें शायद आप में से कई लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर कौन से देश की महिलाएं सबसे ज्यादा बच्चे पैदा कर रही हैं? Also Read - Brain eating amoeba: युवक के सिर में घुसकर दिमाग खा गया यह कीड़ा, जानें इसके फैलने के कारण और लक्षण

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क्या है इजराइल का फर्टिलिटी रेट?

इजराइल के फर्टिलिटी रेट की बात करें, तो यहां प्रति महिला 2.9 – 3.0 बच्चे पैदा कर रही हैं। यह ओईसीडी में सबसे अधिक दर है। इलाज एक विकसित राष्ट्र है, फिर भी इस देश की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। यह लोगों को हैरान करने वाली रिपोर्ट है।

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ईरान में प्रजनन दर क्या है?

इस देश की प्रजनन दर की बात करें, तो यहां प्रति महिला अनुमानित 1.44 से 2.08 बच्चे पैदा कर रही हैं। ऐसे में यह देश दुनिया में सबसे तेजी से घटती प्रजनन दर में से एक है। एक ओर जहां 1980 के दशक में यहां के महिलाओं की प्रजनन दर काफी ज्यादा थी। रिपोर्ट की बात करें, तो यहां 1980 के दौरान प्रति महिला 5-6 बच्चे पैदा करती थी, जो अब गिरकर 1.5-1.7 तक पहुंच रही है। यह काफी चौंका देने वाली रिपोर्ट है। Also Read - कोरोना के खिलाफ इजरायल में 5 साल के बच्चों का शुरू हुआ टीकाकरण, बच्चों को टीका लगाने वाला पहला देश बना इजरायल

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इजराइल की महिलाओं की फर्टिलिटी क्षमता अच्छी क्यों है?

इजराइल की प्रति महिला 2.9 – 3.0 बच्चे पैदा कर रही हैं, जो OECD देशों के औसत (1.5) से काफी अधिक है। इसका कारण इजराइल की सांस्कृतिक और धार्मिक कारक हैं। इसके आलावा यहां की सरकार बच्चों के पालन-पोषण के लिए सहायता प्रदान करती है। साथ ही स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी काफी अच्छी हैं। इसके अलावा इजराइल में महिलाएं काम के साथ-साथ परिवार नियोजन पर भी पूरा ध्यान देती हैं।

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क्यों घट रहा है ईरान का फर्टिलिटी रेट?

रिपोर्ट में बताया गया है कि 1980 के दशक में ईरान की महिलाओं की बच्चे पैदा करने की दर अधिक थी, जो काफी तेजी से गिर गई है। इसका मुख्य कारण बढ़ती मंहगाई, आर्थिक कमजोरी, महिलाओं की शिक्षा में वृद्धि और देरी से विवाह करना है।  Also Read - इजरायली शोधकर्ताओं ने विकसित किया ऑटिज़्म को रोकने का उपचार

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आबादी संकट का सामना कर रहा है ईरान

आपको जानकर हैरानी हो रही होगी कि ईरान फिलहाल आबादी संकट की ओर बढ़ रहा है। ऐसा अनुमान है कि अगर फर्टिलिटी रेट ऐसा ही रहा, तो 2050 तक यहां की एक तिहाई आबादी 60 वर्ष से अधिक आयु की होगी।