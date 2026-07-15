क्या हर किसी केलिए मॉइश्चराइजर जरूरी होता है? जानें किस स्किन टाइप के लिए कैसा प्रोडक्ट चुनें?

सेंसिटिव स्किन वालों के लिए सही मॉइश्चराइजर

जिन लोगों की स्किन ज्यादा सेंसिटिव होती है जैसे किसी आम प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने पर जलन, खुजली या पिंपल आने लगना आदि। ऐसे स्किन टाइप के लिए अलग तरह के मॉइश्चराइजर की जरूरत पड़ती है जिनमें आमतौर पर फ्रैगनेंस फ्री और नेचुरल मॉइश्चराइजर यूज करने चाहिए जो उनकी स्किन को ठंडा और अच्छा महसूस करवाए। सेंसिटिव स्किन भी अलग-अलग तरह की हो सकती है, जिसमें स्किन कुछ खास तत्व से एलर्जिक हो सकती है। डिसक्लेमर: इस लेख का उद्देश्य केवल स्किन के अनुसार सही मॉइश्चराइजर का इस्तेमाल करने के बारे में बताना है। इसमें दी गई किसी भी जानकारी का इस्तेमाल स्किन से जुड़ी किसी भी बीमारी के इलाज के लिए नहीं है। इसमें दी गई किसी भी जानकारी का इस्तेमाल किसी भी बीमारी के इलाज के लिए नहीं है और उसके लिए आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है। Also Read - बारिश के मौसम में AC चलाना सही है या नहीं? एक्सपर्ट से जानिए