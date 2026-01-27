WHO की सलाह









WHO के अनुसार वयस्कों को रोजाना 2,000 मिलीग्राम से कम सोडियम लेना चाहिए, यानी 5 ग्राम से कम नमक (लगभग एक छोटी चम्मच से थोड़ा कम)। यह कुल रोज का सेवन है, जिसमें खाने में छिपा हुआ सोडियम भी शामिल है। अगर लक्ष्य लंबे समय तक BP कंट्रोल रखना है, तो एक सही कार्यक्रम अपनाना जरूरी है, जिसमें जरूरत पड़ने पर दवाइयां, वजन कंट्रोल, शारीरिक गतिविधि, खाने की गुणवत्ता, नींद, तनाव, शराब और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं पर ध्यान दिया जाए। इसलिए अगर आपको हाई BP है, तो आज ही अपने डॉक्टर से सलाह लें और सिर्फ यह सोचकर न चलें, कि नमक कम करने से ही BP कंट्रोल हो जाएगा। ऐसा करने से लंबे समय में आपकी सेहत को नुकसान हो सकता है। Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।