Select Language

क्या सिर्फ नमक कम करना बीपी कंट्रोल करने के लिए काफी है?

Namak Wala Pani Pine Se Kya Hota Hai: कई बार लोग हाई बीपी को कंट्रोल करने के लिए नमक का पानी पीते हैं, लेकिन क्या सच में नमक का पानी असरदार होता है? आइए डॉक्टर से जानते हैं।

Written by Vidya Sharma | Published : January 27, 2026 9:27 AM IST

1/6

क्या सिर्फ नमक कम करना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए काफी है?

हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन एक बहुत आम स्वास्थ्य समस्या है, जिससे हर तीन में से एक वयस्क प्रभावित होता है। डॉक्टर की दी हुई सलाह का पालन करना जरूरी है, लेकिन कई लोगों को लगता है कि खाने में नमक कम कर देने से ही ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। यह पूरी तरह सही नहीं है। नमक कम करने से मदद जरूर मिलती है, लेकिन सिर्फ यही उपाय हाई BP को कंट्रोल करने के लिए काफी नहीं होता। आइए कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल, मुंबई के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर घनश्याम आर. केन से समझते हैं ऐसा क्यों होता है।

2/6

हाई BP के लिए सिर्फ नमक ही जिम्मेदार नहीं है

नमक ब्लड प्रेशर को प्रभावित करने वाले कई कारणों में से सिर्फ एक है। अगर नमक का सेवन अच्छी तरह कंट्रोल में हो तब भी BP ज्यादा रह सकता है, जैसे कि मोटापा, कम शारीरिक गतिविधि, तनाव, नींद की कमी, ज्यादा शराब पीना, धूम्रपान, पोटेशियम से भरपूर चीज़ें (जैसे फल, सब्जियां, दालें) कम खाना, पारिवारिक इतिहास, उम्र से जुड़े बदलाव और कुछ मेडिकल कारण जैसे किडनी की बीमारी, थायराइड की समस्या, स्लीप एपनिया और कुछ दवाइयां। इसलिए डॉक्टर की सलाह से एक पूरा प्लान अपनाना जरूरी है, जिसमें जरूरत पड़ने पर दवाइयां और जीवनशैली में व्यापक बदलाव शामिल हों, न कि सिर्फ नमक कम करना। Also Read - थायराइड में क्या खाएं और किन चीजों से करें परहेज, बता रही हैं न्यूट्रिशनिस्ट

3/6

हमारे खाने में नमक

हम जो नमक खाते हैं वह सोडियम क्लोराइड होता है और ब्लड प्रेशर के लिए इसका सोडियम हिस्सा ज्यादा मायने रखता है। जब हम शरीर की जरूरत से ज्यादा सोडियम खाते हैं, तो किडनी अतिरिक्त सोडियम को बाहर निकालने की कोशिश करती है। तब तक शरीर सोडियम का संतुलन बनाए रखने के लिए ज्यादा पानी रोक लेता है। यह अतिरिक्त पानी खून की मात्रा बढ़ा देता है, जिससे BP बढ़ सकता है क्योंकि दिल को अब ज्यादा मात्रा में खून पंप करना पड़ता है। इससे रक्त नलिकाओं पर दबाव बढ़ता है और धमनियों में प्रेशर ज्यादा हो जाता है।जिन लोगों में उम्र बढ़ने, मोटापे, किडनी की बीमारी, डायबिटीज या लंबे समय से हाई BP होने के कारण नमक के प्रति संवेदनशीलता होती है, उनमें ज्यादा नमक लेने से BP ज्यादा बढ़ता है और नमक कम करने से ज्यादा घटता है।

4/6

सिर्फ नमक कम करना क्यों काम नहीं करता?

एक और वजह यह है कि हमारे खाने में बहुत सारा सोडियम “छिपे हुए” स्रोतों से आता है, जैसे पैकेट वाले खाद्य पदार्थ, बाहर का खाना, अचार, पापड़, सॉस, इंस्टेंट फूड और नमकीन स्नैक्स। अगर हम खाने की मेज पर या पकाते समय नमक डालना बंद भी कर दें, फिर भी अगर हमारा खाना ऐसे पैकेट या बाहर के खाद्य पदार्थों से बना है, तो सोडियम का सेवन ज्यादा हो सकता है। Also Read - पैनिक अटैक क्या होता है? फोर्टिस के डॉक्टर बता रहे हैं लक्षण और बचाव के उपाय

TRENDING NOW

5/6

कब नमक कम करना मददगार हो सकता है?

अगर BP थोड़ा ही बढ़ा हुआ हो और डाइट में नमक एक बड़ा कारण हो, तो सिर्फ नमक कम करने से भी अच्छा सुधार हो सकता है। अध्ययनों से पता चला है कि नमक के विकल्प और पोषण संबंधी शिक्षा BP कम करने में मददगार हैं, लेकिन कई उपायों को साथ अपनाने वाले तरीके BP सुधारने में ज्यादा असरदार होते हैं।

6/6

WHO की सलाह

WHO के अनुसार वयस्कों को रोजाना 2,000 मिलीग्राम से कम सोडियम लेना चाहिए, यानी 5 ग्राम से कम नमक (लगभग एक छोटी चम्मच से थोड़ा कम)। यह कुल रोज का सेवन है, जिसमें खाने में छिपा हुआ सोडियम भी शामिल है। अगर लक्ष्य लंबे समय तक BP कंट्रोल रखना है, तो एक सही कार्यक्रम अपनाना जरूरी है, जिसमें जरूरत पड़ने पर दवाइयां, वजन कंट्रोल, शारीरिक गतिविधि, खाने की गुणवत्ता, नींद, तनाव, शराब और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं पर ध्यान दिया जाए। इसलिए अगर आपको हाई BP है, तो आज ही अपने डॉक्टर से सलाह लें और सिर्फ यह सोचकर न चलें, कि नमक कम करने से ही BP कंट्रोल हो जाएगा। ऐसा करने से लंबे समय में आपकी सेहत को नुकसान हो सकता है। Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है। Also Read - जड़ से काला होगा एक-एक सफेद बाल, 1 घरेलू नुस्खा दिखाएगा अपना कमाल