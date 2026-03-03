हां, विज्ञान के अनुसार चंद्रग्रहण को खुली आंखों से देखना पूरी तरह सुरक्षित है। चंद्रग्रहण सूर्य ग्रहण से बिल्कुल अलग होता है। चंद्रग्रहण के दौरान चंद्रमा खुद रोशनी नहीं देता है, बल्कि सूर्य की परावर्तित रोशनी दिखती है, जो धरती की छाया से ढकी होती है। इसलिए इसकी रोशनी बहुत कम और आंखों के लिए हानिकारक (khuli aankhon se chandra grahan dekh sakte hain) नहीं होती है। विज्ञान के अनुसार, सूर्य ग्रहण के दौरान हानिकारक किरणें निकलती हैं, जिसे खुली आंखों से देखा जाए तो रेटिना डैमेज होने का खतरा रहता है। लेकिन चंद्रग्रहण को खुली आंखों से देखना बिल्कुल सुरक्षित होता है।