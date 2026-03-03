Select Language

चंद्रग्रहण को खुली आंखों से देखना सुरक्षित है या नहीं? जानिए विज्ञान क्या कहता है

जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाते हैं और पृथ्वी सूर्य की रोशनी को चंद्रमा तक पहुंचने से रोक देती है, तब चंद्रग्रहण होता है। अगर आप भी इस साल चंद्रग्रहण देखना चाहते हैं तो पहले यह जान लीजिए कि चंद्रग्रहण को खुली आंखों से देखना चाहिए या नहीं।

Written by Ashu Kumar Das | Published : March 3, 2026 7:34 AM IST

कब लगेगा चंद्रग्रहण

Chandra Grahan 2026 Sutak Kaal: 3 मार्च यानी कल आज का पहला चंद्र ग्रहण लगने वाला है। साल का पहला चंद्रग्रहण बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज ही पूरे देश में होलिका दहन होगा और उसके बाद रंगों का उत्सव शुरू होगा। भारत में चंद्र ग्रहण दोपहर को 3 बजकर 20 मिनट पर शुरू होगा और शाम को 6 बजकर 46 मिनट पर समाप्त होगा। चंद्रग्रहण से पहले सूतक काल सुबह 6 बजकर 20 मिनट से लागू हो जाएगा।

क्या खुली आंखों से देख सकते हैं चंद्रग्रहण

चंद्रग्रहण (Lunar Eclipse) एक अद्भुत खगोलीय घटना है, जिसे देखने के लिए लोग उत्साहित रहते हैं। भारत सहित दुनिया भर में चंद्रग्रहण से जुड़ी कई मान्यताएं और परंपराएं प्रचलित हैं। कुछ लोग इसे देखने से बचते हैं। दरअसल, ऐसा माना जाता है कि चंद्रग्रहण को खुली आंखों से देखा जाए तो आंखों को नुकसान पहुंचता (Lunar Eclipse facts) है। अब जब चंद्रग्रहण को कुछ ही घंटे बचे हैं, तो हम आपको बताने जा रहे हैं चंद्रग्रहण को खुली आंखों से देखने पर विज्ञान क्या कहता (Chandra Grahan science) है।

क्या चंद्रग्रहण को खुली आंखों से देखना सुरक्षित है?

हां, विज्ञान के अनुसार चंद्रग्रहण को खुली आंखों से देखना पूरी तरह सुरक्षित है। चंद्रग्रहण सूर्य ग्रहण से बिल्कुल अलग होता है। चंद्रग्रहण के दौरान चंद्रमा खुद रोशनी नहीं देता है, बल्कि सूर्य की परावर्तित रोशनी दिखती है, जो धरती की छाया से ढकी होती है। इसलिए इसकी रोशनी बहुत कम और आंखों के लिए हानिकारक (khuli aankhon se chandra grahan dekh sakte hain) नहीं होती है। विज्ञान के अनुसार, सूर्य ग्रहण के दौरान हानिकारक किरणें निकलती हैं, जिसे खुली आंखों से देखा जाए तो रेटिना डैमेज होने का खतरा रहता है। लेकिन चंद्रग्रहण को खुली आंखों से देखना बिल्कुल सुरक्षित होता है।

चंद्रग्रहण देखने से आंखों को नुकसान क्यों नहीं होता?

वैज्ञानिक रिसर्च बताती है कि चंद्रग्रहण के दौरान चंद्रमा सूर्य का प्रतिबिंब मात्र दिखाता है। ग्रहण के दौरान रोशनी और भी कम हो जाती है। चंद्रग्रहण के दौरान आंखों को नुकसान पहुंचाने वाली अल्ट्रावायलेट या इन्फ्रारेड तेज किरणें नहीं निकलती है। इसलिए आंखों को नुकसान नहीं पहुंचता है। यही कारण है कि खुली आंखों से चंद्रग्रहण देखना बिल्कुल सुरक्षित माना जाता है। अगर आपके मन में चंद्रग्रहण को लेकर थोड़ा सा भी संशय बना हुआ है, तो आप चश्मा लगाकर या सनग्लास लगाकर चंद्रग्रहण को देख सकते हैं।

चंद्रग्रहण देखने से आंखें खराब हो जाती हैं

चंद्रग्रहण को नंगी आंखों से देखने से आंखें खराब नहीं होतीं। यह सूर्य ग्रहण से अलग होता है, क्योंकि चंद्रग्रहण के समय चांद पर पृथ्वी की छाया पड़ती है और इसमें हानिकारक किरणें नहीं निकलतीं। इसलिए इसे बिना किसी विशेष चश्मे के सुरक्षित रूप से देखा जा सकता है। विज्ञान के अनुसार चंद्रग्रहण देखने से रेटिना को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। हालांकि, बहुत देर तक लगातार किसी भी चमकीली वस्तु को देखने से आंखों में थकान या जलन हो सकती है। इसलिए आराम-आराम से देखें और बीच-बीच में पलक झपकाते रहें। यह एक सुरक्षित और रोचक खगोलीय घटना है।