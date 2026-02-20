क्या सिर्फ डायबिटीज में आता है बार-बार पेशाब? या दूसरी बीमारियां भी है इसका कारण

बार-बार पेशाब आना एक सामान्य लक्षण लग सकता है, लेकिन यह हमेशा केवल डायबिटीज से जुड़ा हुआ नहीं होता। इस स्थिति को “फ्रीक्वेंट यूरिनेशन” कहा जाता है और इसके कई शारीरिक, हार्मोनल, संक्रमण जनित या जीवनशैली से जुड़े कारण हो सकते हैं। डायबिटीज में रक्त में शुगर का स्तर बढ़ जाने से किडनी अतिरिक्त ग्लूकोज को पेशाब के जरिए बाहर निकालने लगती है, जिससे पेशाब की मात्रा बढ़ जाती हैं। लेकिन अगर ब्लड शुगर सामान्य है और फिर भी बार-बार पेशाब की समस्या हो रही है, तो अन्य कारणों की जांच आवश्यक हो जाती है। आइए, एससीएम हेल्थकेयर के प्रिंसिपल कंसल्टेंट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट डॉ. विनीत मल्होत्रा (Dr. Vineet Malhotra, Principal Consultant, Urology, Sexology, Andrology, Infertility Treatment, SCM Healthcare) से जानते हैं कि बार-बार पेशाब आने के पीछे क्या कारण जिम्मेदार हो सकते हैं?