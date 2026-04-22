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तरबूज का सफेद वाला हिस्सा खाना चाहिए या नहीं? जानें क्यों खास है Watermelon Rind

Watermelon Rind Benefits: तरबूज का लाल हिस्सा ही नहीं बल्कि सफेद हिस्सा भी आप खा सकते हैं और यहां तक कि कुछ खास पोषक तत्व हैं जो इस सफेद हिस्से में ज्यादा पाए जाते हैं। इनके बारे में इस लेख में जानेंगे।

Written by Mukesh Sharma | Published : April 22, 2026 2:28 PM IST

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तरबूज का सफेद हिस्सा

Tarbooj ka Safed Hissa Khane ke Fayde: गर्मियों का मौसम आ गया है, जिसमें खाने की चीजों से ज्यादा पेय पदार्थों पर लोग ज्यादा ध्यान देने लगेंगे। गर्मियों का मौसम तरबूज का मौसम होता है और फ्रिज में रखा ठंडा तरबूज काटकर खाने में जो मजा आता है, उसके आगे गर्मियों की लू भी फेल हो जाती है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे तरबूज पसंद न हो, लाल रंग का रसीला तरबूज सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है। लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता है कि तरबूज का लाल हिस्सा जितना हेल्दी होती है, सफेद हिस्सा भी उतना ही हेल्दी और स्वादिष्ट होता है। जबकि ज्यादातर लोग तरबूज के इस सफेद हिस्से को छिलके के साथ बिना खाए ही छोड़ देते हैं। इस लेख में हम आपको तरबूज के इसी सफेद हिस्से और उससे मिलने वाले फायदों के बारे में कुछ खास जानकारी देंगे।

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लाल हिस्से से ज्यादा फाइबर

तरबूज के दीवानों के लिए अच्छी खबर यह भी है कि तरबूज के का सिर्फ लाल हिस्सा ही नहीं बल्कि सफेद हिस्सा भी पोषक तत्वों से भरपूर होता है। जहां तरबूज के लाल हिस्से में अन्य पोषक तत्व और पानी ज्यादा पाया जाता है, वहीं सफेद हिस्से में फाइबर लाल हिस्से से भी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। Also Read - बिना शराब पिए भी हो लोगों को हो रही है फैटी लिवर की परेशानी, डॉक्टर से जानिए क्या है इसके पीछे की वजह

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लाल हिस्से से ज्यादा अमीनो एसिड

सिर्फ फाइबर ही नहीं बल्कि कुछ अमीनो एसिड्स भी हैं, जो या तो सिर्फ तरबूज के सफेद वाले हिस्से में ही पाए जाते हैं या फिर ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। साइट्रलाइन (citrulline) इनमें से प्रमुख है, जो तरबूज के सफेद वाले हिस्से में पाया जाता है और यह आपके स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक माना जाने वाला अमीनो एसिड है।

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लाल हिस्से से कम शुगर

तरबूज का सफेद वाला हिस्सा खाने की एक और यह प्रमुख वजह हो सकती है और यह इसे लाल हिस्से से इस चीज में बेहतर भी बनाती है। खासतौर पर डायबिटीज के मरीजों या फिर जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं, उनके लिए तरबूज का सफेद हिस्सा लाल हिस्से से भी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है, जिसमें शुगर कम और फाइबर ज्यादा है। Also Read - जिम के साथ बढ़ रहा सप्लीमेंट का क्रेज, क्या है इसके खतरे?

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स्वाद में क्रंची और खट्टा-मीठा

कुछ लोगों को तरबूज के लाल हिस्से से भी ज्यादा तरबूज का सफेद वाला हिस्सा ज्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि इसमें हल्की मिठास के साथ-साथ खटास भी होती है। जहां तरबूज का लाल वाला हिस्से ज्यादा पानी के कारण नरम होता है, वहीं यह स्वाद में क्रंची होता है और इसे खाते समय आपको बीज भी परेशान नहीं करते हैं।

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खाना चाहिए या नहीं

इस आर्टिकल को पढ़कर आप भी समझ गए हैं होंगे कि तरबूज का सफेद हिस्सा जरूर खाना चाहिए, क्योंकि यह भी आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद अच्छा और फायदेमंद है। हालांकि, अगर आपको पाचन क्रिया से जुड़ी कोई समस्या है, तो इसे एक बार में ज्यादा न खाएं। अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है। Also Read - गर्भपात के दौरान महिलाओं को होने वाली समस्याएं, इसके बचाव में क्या किया जा सकता है