कलौंजी का इस्तेमाल भारतीय घरों में काफी ज्यादा होता है, लेकिन क्या आपने कभी कलौंजी के तेल का प्रयोग अपने बालों पर किया है? अगर नहीं, तो एक बार जरूर ट्राई करें। कलौंजी के तेल का प्रयोग बालों पर करने से कई तरह की दिक्कतों को दूर किया जा सकता है। मुख्य रूप से अगर आपके बालों की ग्रोथ कम है या फिर अचानक से बालों की ग्रोथ रूक गई है, तो इस स्थिति में कलौंजी का तेल फायदेमंद हो सकता है। कलौंजी के तेल में मौजूद औषधीय गुण बालों की ग्रोथ को बढ़ावा देता है। साथ ही इससे ड्राई स्कैल्प की परेशानी भी कम हो सकती है। आइए इस लेख में जानते हैं बालों की ग्रोथ के लिए कलौंजी के तेल का प्रयोग कैसे करें?