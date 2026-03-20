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गले में खराश और छाती भारी रहती है? आजमाएं 3 उपाय, जो देंगे राहत

Gale Ki Kharash Ko Kaise Thik Kare: क्या मौसम बदले ही आपके गले में खराश शुरू हो गई है या छाती में भारीपन महसूस हो रहा है? ये 3 उपाय अपनाएं और राहत पाएं।

Written by Vidya Sharma | Published : March 20, 2026 9:18 AM IST

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बदलता मौसम और गले से जुड़ी दिक्कतें

गर्मी आते-आते जिस तरह बीच में बारिश ने मौसम बदला है, इसका सीधा असर हमारी सेहत पर हुआ है। मौसम के इस बदलाव ने जुकाम के साथ गले में खराश और भारी छाती से सबको परेशान कर दिया है। यह दोनों ही परेशानियां ऐसी हैं, जो फैल जल्दी जाती हैं, लेकिन ठीक होने में महीनों लगा देती हैं। यह मौसम बदलने, एलर्जी, वायरल इंफेक्शन, प्रदूषण या गलत लाइफस्टाइल की वजह से होते हैं। कुछ लोग इन्हें आम फ्लू समझकर हल्के में ले लेते हैं, लेकिन अगर समय रहते इन पर ध्यान न दिया जाए तो यह समस्या गंभीर बन सकती है। इसलिए आज हम आपको इन दोनों परेशानियों से छुटकारा पाने का तरीका बताने वाले हैं। यह ऐसे घरेलू नुस्खे हैं जो पुराने समय से आजतक इस्तेमाल होते आ रहे हैं और अपना असर दिखा रहे हैं।

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बदलते मौसम में गले और भारी छाती की दिक्कत

जैसे ही मौसम बदलता है, हमें खांसी, जुकाम और गले से जुड़ी कई समस्याएं घेर लेती हैं। इसका कारण है वायरल या बैक्टीरियल संक्रमण का अधिक तेजी से फैलना, एलर्जी, धूल-धुआं और एसिड रिफ्लक्स। लेकिन अगर आप कुछ चीजों का ध्यान रखें तो इन बीमारियों को होने से रोका जा सकता है। आइए बताते हैं कि आपको कौन से उपाय आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। Also Read - बेटी के लिए मां ब्रह्मचारिणी से प्रेरित 20+ नामों की लिस्ट और उनके अर्थ

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कमजोर इम्यूनिटी को मजबूत करें

अगर आपको यह समस्या 5-7 दिनों से ज्यादा बनी हुई है या बुखार या सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो बहुत जरूरी है कि आप तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। लेकिन अगर समस्या ज्यादा नहीं बड़ी है तो कुछ घरेलू उपाय आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं।

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गुनगुने नमक पानी का गरारा और स्टीम

गले की खराश ठीक करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप दिन में दो बार भाप लें और रात व सुबह गर्म नमक वाले पानी से गरारा करें। यह नुस्खा गले की सूजन को कम करने और बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करता है। बता दें कि नमक वाले पानी में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, जो इन्फेक्शन को कम करते हैं। इसलिए इस उपाय को जरूर आजमाएं। Also Read - क्या टीनेज बच्चों को स्पेस देना जरूरी है? बेटा/बेटी के साथ खराब नहीं करना चाहते रिश्ते तो जान लें ये जरूरी बातें

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हल्दी और शहद का सेवन

एक ओर जहां हल्दी में एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं तो वहीं शहद में मौजूद एंटीसेप्टिक और एंटीऑक्सीडेंट्स हर तरह के इंफेक्शन को रोकने में मदद करते हैं। साथ ही यह दोनों इम्यूनिटी को मजबूत करने में बहुत ही ज्यादा उपयोगी होती है। इसलिए जब आप एक चम्मच शहद में 1-2 चुटकी हल्दी मिलाकर खाते हैं तो गले की खराश को कम करने और छाती का भारीपन दूर करने में मदद करता है।

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ट्रिगर फूड और आदतों से बचें

अगर आप कुछ चीजों का परहेज करते हैं तो गेल के इंफेक्शन से बच सकते हैं। जैसे बहुत ठंडी चीजें जैसे आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, धूम्रपान या प्रदूषित वातावरण में रहना, देर रात खाना या ज्यादा मसालेदार खाना आदि। साथ ही कुछ लाइफस्टाइल टिप्स भी अपनाएं, जैसे- किस खाने में हल्के, आसानी से पचने वाले और गर्म भोजन को शामिल करें। Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है। Also Read - सिर्फ दाल-चना नहीं बल्कि लाइफस्टाइल की ये गलतियां भी बढ़ा सकती हैं यूरिक एसिड लेवल