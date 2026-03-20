बदलता मौसम और गले से जुड़ी दिक्कतें









गर्मी आते-आते जिस तरह बीच में बारिश ने मौसम बदला है, इसका सीधा असर हमारी सेहत पर हुआ है। मौसम के इस बदलाव ने जुकाम के साथ गले में खराश और भारी छाती से सबको परेशान कर दिया है। यह दोनों ही परेशानियां ऐसी हैं, जो फैल जल्दी जाती हैं, लेकिन ठीक होने में महीनों लगा देती हैं। यह मौसम बदलने, एलर्जी, वायरल इंफेक्शन, प्रदूषण या गलत लाइफस्टाइल की वजह से होते हैं। कुछ लोग इन्हें आम फ्लू समझकर हल्के में ले लेते हैं, लेकिन अगर समय रहते इन पर ध्यान न दिया जाए तो यह समस्या गंभीर बन सकती है। इसलिए आज हम आपको इन दोनों परेशानियों से छुटकारा पाने का तरीका बताने वाले हैं। यह ऐसे घरेलू नुस्खे हैं जो पुराने समय से आजतक इस्तेमाल होते आ रहे हैं और अपना असर दिखा रहे हैं।