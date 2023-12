सौंफ से कर सकते हैं आंखों की परेशानियों को दूर, इन तरीकों से करें सेवन

सौंफ से बढ़ाए आंखों की रोशनी

How to Take Fennel Seeds for Eyes Health: आधुनिक समय में छोटे-छोटे बच्चों की आंखों में चश्मा लग रहा है, इसका कारण इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, स्क्रीन टाइम ज्यादा होना और खानपान में पोषक तत्वों की कमी होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका और आपके बच्चों की आंखों की रोशनी बेहतर हो, तो इसके लिए आपको अपने खानपान को हेल्दी बनाने की जरूरत होती है। साथ ही कुछ घरेलू उपायों की मदद से भी आप अपने आंखों की रोशनी को बेहतर कर सकते हैं। इन घरेलू उपायों में सौंफ शामिल है। सौंफ में एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी-इंफ्लेमेटरी जैसे कई पोषक तत्व (fennel seeds benefits for eyesight) होते हैं, आपके गट हेल्थ में सुधार करने से लेकर आंखों की परेशानियों को दूर कर सकते हैं। आंखों की रोशनी को बेहतर करने के लिए आप सौंफ का सेवन कई तरह से कर सकते हैं। आइए जानते हैं आंखों की रोशनी के लिए किस तरह करें सौंफ का सेवन?