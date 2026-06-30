ड्राई स्किन है तो इस तरह करें देखभाल, मुलायम-चमकदार हो जाएगी त्वचा

ड्राई स्किन की देखभाल कैसे करें?

क्या आपकी ड्राई स्किन है? अगर हां, तो आपकी त्वचा रूखी और बेजान सी नजर आती होगी। स्किन सेंसिटिव भी होगी और जलन-खुजली जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा। ऐसे में जरूरी है सही स्किनकेयर फॉलो करना। अगर आप ड्राई स्किन की प्रॉपर तरीके से केयर करेंगे, तो इससे त्वचा को मुलायम, कोमल और चमकदार बनाने में मदद मिल सकती है। American Academy of Dermatology Association के अनुसार, माइल्ड क्लींजर, मॉइश्चराइजर, गुनगुने पानी और सनस्क्रीन आदि की मदद से ड्राई स्किन को ठीक करने में मदद मिल सकती है।