इस उम्र के लोग रहें सावधान









दिल का दौरा पड़ने की अधिक संभावना उन लोगों में होती है जो 50 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, जिनके परिवार में हृदय रोग का इतिहास है, जिन्हें मधुमेह या उच्च रक्तचाप है और जो सिगरेट या तंबाकू का अत्यधिक सेवन करते हैं। सबसे पहले, इन मरीजों को नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। जिन लोगों को जोखिम है, उन्हें अपना वजन नियंत्रित रखना चाहिए और कम फैट वाला भोजन खाना चाहिए। अगर आपको मधुमेह या उच्च रक्तचाप है, तो नियमित हेल्थ चेकअप करें। अपनी दवाइयां न छोड़ें और ब्लड शुगर की नियमित जांच कराएं ताकि यह सही लेवल पर बना रहे। जो लोग सिगरेट या तंबाकू का सेवन करते हैं, उन्हें इसे पूरी तरह छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा, जोखिम वाले लोगों को नियमित रूप से कोलेस्ट्रॉल स्तर की जांच करानी चाहिए और साथ ही हर साल हार्ट चेकअप करवाना चाहिए।कम उम्र वाले भी रहें सावधानहाल ही में आई खबरों की बात करें तो किसी महिला ने जिम में हार्ट अटैक के कारण अपनी जान गवाई है तो कोई बच्चा डांस करते-करते दिल के दौरे का शिकार हो गया। इससे साफ है कि दिल का दौरा हर उम्र के व्यक्ति को अपना शिकार बना सकता है। इसलिए आप अपने पास एक एस्पिरिन की गोली जरूर रखें और नियमित तौर पर फुल बॉडी चेकअप करवाते रहें।