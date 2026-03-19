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नवरात्रि व्रत में शरीर को हाइड्रेट कैसे रखें? ये 5 ड्रिंक्स नहीं होने देते शरीर में पानी की कमी

Verified Medically Reviewed By: Ms. Ginni Kalra

नवरात्रि व्रत में शरीर में पानी की कमी हो सकती है। इसलिए इस दौरान शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए आप इन ड्रिंक्स का सेवन कर सकते हैं।

Written by Anju Rawat | Published : March 19, 2026 2:58 PM IST

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नवरात्रि व्रत में क्या पिएं?

Drinks for Navratri Fast: आज से चैत्र नवरात्रि शुरू हो गई है। इस पावन अवसर पर मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्र में पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा-अर्चना होती है। नवरात्रि के दौरान कई लोग व्रत रखते हैं। कोई जोड़े में व्रत रखता है, तो कोई नवरात्रि के पूरे 9 दिन व्रत रखकर अपनी भक्ति प्रकट करते हैं। जो लोग पूरे 9 दिनों का व्रत रखते हैं, उनमें थकान, सुस्ती और कमजोरी जैसी आम समस्याएं होना बेहद आम है। इस दौरान शरीर में पानी की कमी भी हो जाती है। नवरात्रि व्रत के दौरान शरीर को ऊर्जावान और हाइड्रेटेड बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। अगर आप भी नवरात्रि के सारे व्रत रखते हैं, तो शरीर में पानी की कमी बिल्कुल न होने दें। इसके लिए आप कुछ हेल्दी ड्रिंक्स का सेवन कर सकते हैं। आइए, आकाश हेल्थकेयर की हेड डाइटिक्स गिन्नी कालरा (Dt Ginni Kalra, head Dietetics, Aakash Healthcare) से जानते हैं नवरात्रि में क्या पीना चाहिए?

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नारियल पानी पिएं

नवरात्रि व्रत में शरीर को हाइड्रेट रखने का सबसे अच्छा विकल्स है नारियल पानी का सेवन। नवरात्रि व्रत रखे हैं तो अपनी डाइट में नारियल पानी जरूर शामिल करें। नारियल पानी पीने से शरीर हाइड्रेटेड रहता है और पानी की कमी दूर हो जाती है। नारियल पानी में नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो पानी की कमी को तुरंत पूरा करते हैं। इसमें पोटैशियम और मिनरल्स होते हैं, जो शरीर में एनर्जी बनाए रखते हैं। नारियल पानी पीने से व्रत के दौरान होने वाली थकान भी कम होती है। Also Read - पूरे 9 व्रत रखते हैं तो फॉलो करें ये डाइट प्लान, दिनभर नहीं होगी कमजोरी और थकान

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नींबू पानी पिएं

नवरात्रि व्रत में शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए नींबू पानी पीना भी बहुत फायदेमंद होता है। इसमें आप सेंधा नमक और शहद मिला सकते हैं। आप ठंडा पानी लें और इसमें नींबू का रस, सेंधा नमक और शहद मिलाएं। इसे पानी को जब भी प्यास लगे तो पी लें। इससे शरीर हाइड्रेटेड रहेगा और शरीर की इम्यूनिटी मजबूत बनेगी। हालांकि, नवरात्रि व्रत में सामान्य नमक के बजाय सेंधा नमक का उपयोग करें।

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छाछ पिएं

नवरात्रि व्रत में आप छाछ का सेवन कर सकते हैं। छाछ पीने से शरीर से पानी की कमी पूरी होती है। छाछ में प्रोबायोटिक्स होते हैं, जो पाचन-तंत्र को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। छाछ पीने से पाचन क्रिया सही तरीके से काम करती है और पेट हल्का रहता है। आप इसमें जीरा पाउडर और सेंधा नमक मिला सकते हैं। इससे छाछ काफी स्वादिष्ट और पौष्टिक बन जाता है। छाछ शरीर को हाइड्रेट करता है और इससे पेट भी लंबे समय तक भरा हुआ रहता है। Also Read - नवरात्रि के फास्ट में डाइट में शामिल करें ये एनर्जी देने वाले फूड्स

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फ्रूट स्मूदी पिएं

नवरात्रि व्रत में मिल्क शेक पीना फायदेमंद हो सकता है। आप केला, सेब, पपीता या अनार की स्मूदी बनाकर पी सकते हैं। स्मूदी पीने से पेट लंबे समय तक भरा हुआ रहता है और शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। अगर आप रोजाना फ्रूट स्मूदी पिएंगे, तो इससे आपको नवरात्रि व्रत की वजह से होने वाली कमजोरी और थकान भी मिट जाएगी।

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हर्बल टी पिएं

नवरात्रि व्रत में शरीर को डिटॉक्स करने और पाचन-तंत्र को बेहतर बनाए रखने के लिए आप हर्बल टी का सेवन भी कर सकते हैं। हर्बल टी पीने से मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होता है। रोजाना हर्बल टी पीने से कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है और इम्यूनिटी बूस्ट होती है। Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है। Also Read - नवरात्रि व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? जानिए फास्टिंग में खाने के सही नियम