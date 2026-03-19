नवरात्रि व्रत में शरीर को हाइड्रेट कैसे रखें? ये 5 ड्रिंक्स नहीं होने देते शरीर में पानी की कमी

Drinks for Navratri Fast: आज से चैत्र नवरात्रि शुरू हो गई है। इस पावन अवसर पर मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्र में पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा-अर्चना होती है। नवरात्रि के दौरान कई लोग व्रत रखते हैं। कोई जोड़े में व्रत रखता है, तो कोई नवरात्रि के पूरे 9 दिन व्रत रखकर अपनी भक्ति प्रकट करते हैं। जो लोग पूरे 9 दिनों का व्रत रखते हैं, उनमें थकान, सुस्ती और कमजोरी जैसी आम समस्याएं होना बेहद आम है। इस दौरान शरीर में पानी की कमी भी हो जाती है। नवरात्रि व्रत के दौरान शरीर को ऊर्जावान और हाइड्रेटेड बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। अगर आप भी नवरात्रि के सारे व्रत रखते हैं, तो शरीर में पानी की कमी बिल्कुल न होने दें। इसके लिए आप कुछ हेल्दी ड्रिंक्स का सेवन कर सकते हैं। आइए, आकाश हेल्थकेयर की हेड डाइटिक्स गिन्नी कालरा (Dt Ginni Kalra, head Dietetics, Aakash Healthcare) से जानते हैं नवरात्रि में क्या पीना चाहिए?