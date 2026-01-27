Select Language

पहाड़ों से आती ठंडी हवा से तबियत खराब होने से खुद को कैसे बचाएं?

Seasonal Health Care Tips: आज हम आपको इस लेख में 5 ऐसे तरीकों के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें फॉलो करने से आप खुद को व अपने परिवार को बीमार होने से बचा सकते हैं। आइए आपको 5 नुस्खे बताते हैं।

Written by Vidya Sharma | Published : January 27, 2026 12:29 PM IST

1/6

बदलते मौसम में अपना ख्याल कैसे रखें?

Mausami Bimari Kaise Thik Kare: पहाड़ों पर बर्फ गिरी है, जिसकी वजह दिल्ली और कई राज्य व शहरों में बर्फीली हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं। ऐसे में मौसमी बीमारियां बहुत ही ज्यादा आम हो गई हैं। कोई जुकाम से परेशान है तो कई सर्दी-खांसी से। खासकर जिस तरह बीच में कड़ाके की धूप निकल रही थी, लोगों ने कम कपड़े पहनना शुरु कर दिया था। यह कारण है कि हम सभी बहुत ही जल्दी बीमार हो रहे हैं। लेकिन आप 5 तरीकों से अपनी देखभाल करके खुद को बीमार होने से बचा सकते हैं। कौन से तरीके? दरअसल आज हम आपको इस लेख में 5 ऐसे तरीकों के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें मदद से आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं और मौसम चाहे कितना भी बदले, खुद को बीमार होने से बचा सकते हैं।

2/6

खुद को कपड़ों से ढक कर रहें?

हो सकता है कि धूप निकलने पर आपको गर्म लगे, लेकिन गर्मी की वजह से अपने कपड़े ज्यादा न उतारें। इससे आपकी बॉडी में ठंडा- गर्म मिक्स हो सकता है और सर्दी-जुकाम लग सकता है। कोशिश करें कि बॉडी वार्मर के साथ एक लेयर एक्स्ट्रा पहनकर रखें। इसके अलावा घर से बाहर जाने से से पहले जैकेट पहनकर निकलें, ताकि बिल्कुल ठंड न लगे।

3/6

गर्म पानी पिएं

आजकल थोड़ा भी ठंडा पानी आपके गेल के लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए कोशिश करें कि गुनगुना पानी ही पिएं। ठंडा पानी पीने से आपको नाक में मिचमिची, गले में खराश, जुकाम और खांसी हो सकती है। यह ऐसे वायरल हैं जो बड़ी आसानी से हो जाते हैं और फिर आगे चलकर बुखार भी लाते हैं। इसलिए खुद व अपने घर वालों को गर्म पानी ही पिलाएं।

4/6

रोज रात को पिएं हल्दी का दूध

हल्दी में सिर्फ एंटीबैक्टीरियल नहीं, बल्कि एंटी-एजिंग, एंटीसेप्टिक और एंटी इंफ्लामेटरी गुण भी होते हैं। यह आपके गट को हेल्दी बनाने, इम्यूनिटी को मजबूत करने और बैड बैक्टीरिया को फैलने से रोकने में मदद करता है। वहीं अगर आप हल्दी वाला गर्म दूध पीते हैं तो यह शरीर में गर्माहट को बनाए रखने और जल्दी बीमार होने से रोकने में मदद करता है।

5/6

सोंठ का पाउडर

सर्दियों में अगर आप खुद को बीमार होने से बचाना चाहते हैं और गले में जमी बलगम को निकालना चाहते हैं तो 1 चम्मच शहद में 1/3 चम्मच सोंठ पाउडर डालकर मिक्स करके खा लें। इसे आप रोज सुबह व शाम को खाना शुरु कर दें। शहद इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है और सोंठ सूखी अदरक होती है जो जुकाम खांसी जैसे वायरल से आराम दिलाती हैं।

6/6

विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से रिच फूड्स

खुद को हेल्दी रखने या बीमार होने से बचाने का बेस्ट तरीका यह है कि आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए जरूरी है कि आप फलों या सब्जियों आदि के रूप में विटामिन सी और अपनी डाइट में शामिल करें। खासकर आप सर्दियों में अधिक खाए जाते हैं फल संतरा को खाएं। इसमें कोई पोषक तत्व पाए जाते हैं। Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।